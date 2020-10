EL-i liidrid kohtuvad koroonaviiruse asjus pea iga nädal

Videokonverentsid on keeruliste kompromissideni jõudmiseks vähem tõhusad, kuid pandeemia oludes on need praktilisemad, kui näost näkku kohtumised, ütlevad diplomaadid.

"Jõuti leppeni, et me kohtume nüüd pea iganädalaselt, et konsulteerida üksteisega, mis on parimad meetodid ja lähenemised COVID-19 leviku teise lainega tegelemiseks," ütles Iiri peaminister Micheal Martin pärast reedest ülemkogu.

Itaalia peaminister Giuseppe Conte märkis, et videokonverentsid aitavad koordineerida piiranguid, vaktsineerimist ja koroonaviiruse ravi.

"Viirus levib kahjuks Euroopas taas tempokalt ja olukord on väga murettekitav. Liikmesriikide epidemioloogiline olukord ja viiruse leviku takistamiseks seatavad piirangud on erinevad. Seda enam on meie ja Euroopa Komisjoni koostöö ning koordinatsioon üha vajalikum, et hoida olukord kontrolli all ja vältida sarnast segadust nagu oli kevadel," ütles peaminister Jüri Ratas.

Liikmesriigid jätkavad koos Euroopa Komisjoniga tööd küsimustega, mis puudutavad näiteks eneseisolatsioonireegleid, testimismeetodeid ja testitulemuste vastastikust tunnustamist.

Ülemkogu tervitas EL-i tasandil tehtavat tööd COVID-19 vaktsiinide kindlustamiseks. Ratase sõnul on Euroopa ühine lähenemine vaktsiini puhul hädavajalik.

"Kõige olulisem on loomulikult vaktsiini kvaliteet ja ohutus. Eesti teeb kõik endast oleneva, et olla valmis vaktsiini kasutuselevõtuks niipea, kui see on olemas," ütles ta.

Euroopa Komisjon avaldas liikmesriikidele neljapäeval juhised vaktsiinide kasutuselevõtuks, mis hõlmavad nii kättesaadavust, sihtgruppe, kvaliteeti ja ohutust kui ka liikmesriikide valmisolekut ning kommunikatsiooni.

Praegu toimub vaktsiinide väljatöötamine ja turule toomine kiirendatud korras ning Euroopa Komisjon peab mitme ravimitootjaga eelostuks läbirääkimisi, et kindlustada Euroopa inimestele vaktsiin.