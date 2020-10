Neljapäev tuleb vihmane

Hommik on pilves ja vihmane. Lõuna- ja edelatuul on tugevnemas. Õhutemperatuur on 6 kuni 9, saartel ja läänerannikul kuni 12 kraadi.

Päev jätkub vihmahoogudega. Õhtu poole Liivi lahe äärest alates on selgimisi ning sadu harveneb. Tuul puhub lõunast, kagust 5 kuni 11, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis.

Pärastlõunal võtab edela-, läänesuuna ja tugevneb, õhtul on sisemaalgi iile üle 15, saartel ja mandri läänerannikul üle 20 meetrit sekundis. Õhusooja 8 kuni 13 kraadi.

Reede jätkub tugeva tuule ja vihmahoogudega.