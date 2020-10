Alates aprillist saab avada pensioniraha investeerimiseks investeerimiskonto, et siis ise rahapaigutusi teha. Investeerimiskontole ei pea kandma kogu teises sambas olevat raha. Keskmine teise sambasse kogutud vara väärtus on veidi üle 6000 euro.

Kui pensioni teine sammas tulevast aastast vabatahtlikuks muutub, saab teha mitmeid valikuid - näiteks sissemaksed lõpetada, kogu raha välja võtta või jätkata nii nagu praegu, et raha investeerimise otsustab valitud pensionifond, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üks uudne võimalus on jätkata teises sambas raha kogumist oma investeerimiskontoga. Et investeerimiskonto paikneb teise samba sees, siis sinna kogumiseks ei pea raha eelnevalt välja võtma ega ka tulumaksu maksma.

"See on selline konto, kuhu laekuvad 2+4 protsenti ehk teise samba maksed, inimene on teinud selle enda jaoks aktiivseks pensioni investeerimise valikuks, see raha laekub sinna peale ja inimene peab nüüd olema ise see aktiivne investor," selgitas rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna juhataja Siiri Tõniste.

Kuni inimene pole investeerimisotsust teinud, on raha kontol ootel.

Investeerimiskontole saab kanda varem teise samba pensionifondidesse kogutud raha, mujalt sinna raha kanda ei saa.

"Ta ei pea viima kogu raha, ta võib jätta osa raha ka oma pensionifondi, see on nüüd tema enda otsustada. /.../ Pensionifondi jääv raha ongi siis osakutena ja seda investeerib pensionifondi valitseja. Nii et see raha seal ei seisa, talle ei laeku uut raha juurde, aga ta osaleb aktiivsetes investeeringutes," rääkis Tõniste.

Kui osa rahast jääb pensionifondi, osa investeerimiskontole, on kogumiseks mõeldud raha hajutatud, ütles Tõniste.

Investeerimiskontot alles töötatakse välja ja Tõniste sõnul võivad pangad pakkuda ka selliseid võimalusi, et investeerimiskontot saab seadistada investeerimiseelistuste järgi nii, et raha paigutamine toimuks automaatselt.

Kes avastab, et talle investeerimiskonto ikkagi ei sobi, võib kogu investeerimiskonto kapitali tagasi pensionifondi viia.

Teise samba investeerimiskonto saab avada aprillis, raha kantakse sinna septembriks.