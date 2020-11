Praegu on see tungiv soovitus, valitsuse korraldust veel pole, ütles Lanno ETV hommikusaates "Terevisioon".

"Distantsi hoidmine kaks nädalat on kõige efektiivsem piirang viiruse leviku tõkestamiseks," ütles Lanno. "See summutab viiruse levimise."

"Kõige suurem on [viimastel päevadel noorte seas] nakatumine gümnaasiumiastmes. Mis on nende läbikäimise tegelik viis? Huviharidus, õhtused tegevused - see on nagu segumasin, kus eri koolidest pärit terved inimesed segunevad haigete inimestega," selgitas Lanno. "Tallinnas ühest laulukoorist sai ühe õhtuga 15 inimest nakkuse."

Lastel ei ole see haigus nii raske nagu vanematel inimestel, lisas Lanno. Samas viivad lapsed selle koju vanematele.

Ka Tartu Ülikooli Kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja Joel Starkopf ütles samas saates, et siseruumides hulgaliselt koosviibimine pikka aega levitab nakkust: "Olge väljas."

Starkopf ütles, et Tartus hetkel plaanilist ravi ei ole vähendanud ja hetkel seda teha ei ole vaja. Plaanid on samas tehtud. "Olukord voodikohtadega on kontrolli all ja rahulik, praegu."