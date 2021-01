Poliitmatemaatika: neli võimalikku uut koalitsiooni

Vaadates riigikogu kohtade jaotust, on pärast praeguse valitsuse tagasiastumist võimalus moodustada neli koalitsiooni.

Riigikogus on praegu Reformierakonnal 34, Keskerakonnal 25, EKRE-l 19, Isamaal 12 ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond saab arvestada tänu Keskerakonnast üle tulnud Raimond Kaljulaiule 11 häälega.

Reformierakond + Keskerakond: 59 kohta

Vast kõige tõenäolisemaks uueks koalitsiooniks peetakse Reformierakonna ja Keskerakonna võimuliitu. Reformierakonna 34 ja Keskerakonna 25 kohta riigikogus annaks igati toimiva 59 saadikuga võimuliidu. Kahe osapoolega koalitsioonis oleks ka asju lihtsam kokku leppida kui kolme osapoolega võimuliidus. Selle liidu peaminister saab olla nii Kaja Kallas kui ka Jüri Ratas.

Seda liitu peeti kõige tõenäolisemaks ka viimaste valimiste järel, kuid see jäi sündimata. Reformierakonna liidri Kaja Kallase napid ja vaoshoitud sõnavõtud viitavad, et Reformierakond ei taha eelmise korra vigu korrata.

Sotsiaaldemokraatide liidrite Indrek Saare ja Sven Mikseri torked Keskerakonna kaasamise amoraalsuse kohta kannavad omakorda selget soovi panna Reformierakond ebamugavasse olukorda KeRe liidu loomisel.

Reformierakond + Isamaa + SDE: 57 kohta

Nn vana kolmikliit, mis saaks arvestada Reformierakonna 34, Isamaa 12 ja sotside 11 häälega ehk kokku oleks sel 57 kohta. See võimuliit on teiste liidrite ajal tulemuslikult valitsenud, kuid ka kirglikult tülli läinud.

Selle liiduga pandaks esimese asjana abielureferendum sahtlisse.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul jäi vana kolmikliit viimaste valimiste järel sündimata, kuna Reformierakond polnud nõus Isamaa pensionireformiga. Nüüd on see vahepeal ellu viidud ja see takistus teelt justkui kadunud.

Keskerakond+EKRE+Isamaa: 56 kohta

Praegune valitsusliit, mil on pabril 56 kohta (Keskerakond 25, EKRE 19, Isamaa 12). Praeguse võimuliidu jätkamise võimalusele, kuid "keerulisemas kombinatsioonis", viitas Isamaa peasekretär Priit Sibul.

Teoreetiliselt on selles liidus võimalik isegi Jüri Ratase jätkamine peaministrina. Selle liidu jätkamine annaks Ratasele ka võimaluse nõuda EKRE-lt abielureferndumist loobumist.

Kuid praeguse liidu jätkamine tähendaks järgmiste valimisteni turmtuld poliitilistelt oponentidelt. Pole ka välistatud, et mitmed saadikud liiguks nn aknaaluste ridu täiendama.

Reformierakond + EKRE: 53 häält

Teoreetiliselt kannaks kohtade arvult välja ka Reformierakonna ja EKRE liit, mil on 34+19 ehk 53 häält.

Seda varianti peetakse kõige ebatõenäolisemaks arvestades kasvõi abielureferendumi teemal olevat väärtuskonflikti. Kuid kes oleks kunagi arvanud, et Keskerakond ja Isamaa leivad ühte kappi panevad.