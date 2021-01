Kallas piirangute leevendamisest: kaalumiskohti on väga palju

Kallas märkis, et kui valitsust nõustav teadusnõukogu lähtub printsiibist, et enne töö, siis lõbu, tuleks arvesse võtta, et ka lõbustusasutuste pidamine on kellegi jaoks töö ning piiranguid peaks kehtestama seal, kus on olemas kindlad andmed, et tegu on nakkuskoldega.

Valitsus arutab piirangute üle neljapäeval ning Kallase sõnul on kehtivate piirangute puhul palju küsitavusi.

"Minu jaoks on küsimus see, et kui restoranid on kella seitsmeni lahti, et mida see tegelikult annab. Sel peab olema mingi loogiline seletus. Sellest seletusest ma saan aru, et hilja õhtul võib-olla inimesed napsutavad rohkem, läheb rohkem käest ära. Aga kui inimesed lõpetavad töö kell kuus ja restoranid pannakse kinni kell seitse, siis restoranidele ju mingit võimalust ei antagi ellu jääda. Kaalumiskohti on väga palju ja peame sellega neljapäeval edasi minema," rääkis Kallas.

Vaktsiinitarnetega tekkinud probleemide kohta märkis Kallas, et vaatamata probleemidele tuleb Eestil siiski loota Euroopa Liidu ühishangetele.

"On oluline, et me oleme Euroopaga ühtsed, sest niipea, kui hakkab teki enda peale kiskumine, võidavad suured riigid, sest neil on lihtsalt rohkem raha osta end järjekordadest mööda. Kui on Euroopa ühishanked, on lootus, et Eesti saab vaktsiinid samal ajal kui teised," lausus Kallas.

Soomlasi häirib eestlaste ükskõiksus reeglite suhtes

Kolmapäeval kehtima hakkavate Soome reisimise piirangute kohta nentis Kallas, et videokohtumisel Soome peaminister Sanna Mariniga sai võimalikest lahendustest räägitud. Piirangute taga on aga soomlaste tähelepanek, et eestlased ei kipu erinevalt soomlastest vabatahtlikult reeglitest kinni pidama.

"Küsisin otse, mis on võti, miks on Soomes nakatumine kümme korda väiksem kui Eesti, et anna nõu. Ta loetles, et nad teevad teste, inimesed peavad kokkulepitud reeglitest kinni, soomlased on väga seaduskuulekad. Nii, kui keegi on maskita, juhivad teised ühiskonnaliikmed sellele tähelepanu," lausus Kallas.

Kallase sõnul tundis Marin ka huvi, kas Eestis uuritakse erinevaid koroonaviiruse tüvesid, sest üks Soomes kehtestatud rangemate piirangute põhjuseid on hirm kiiremini levivate Briti ja Lõuna-Aafrika vabariigi tüvede vastu.

Eesti Energia õlitehas rohkem raha ei saa

Koalitsioonilepingu kohta märkis Kallas, et julgete otsuste hulka arvab tema tähtaja seadmise põlevkivielektrist loobumisele.

"Kokku on lepitud, et 2035. aastaks enam Eestis põlevkivielektrit ei toodeta, 2040 minnakse üle ka põlevkivienergeetikalt. Seda on pidevalt edasi lükatud, andes väära lootust, et maailma poliitika või Euroopa poliitika muutub. Tuleb leida uued tööstused, mis vajavad samasuguste oskustega inimesi, kes Ida-Virumaal on olemas," lausus Kallas.

Kallas ütles ka, et uus valitsus ühtki senti enam põlevkiviõlitehase rajamiseks ei anna. "Ma ei tea, kas nad (Eesti Energia) suudavad selle rahaga, mis on eraldatud, selle õlitehase teha. Igal juhul võib erasektor oma ideid testida, aga maksumaksja rahaga ei peaks minema sinna investeerima," nentis ta.

Riigieelarve võib minna muutmisele

"Aktuaalse kaamera" stuudios ütles Kallas, et käesoleva aasta riigieelarve ei ole kindlasti kivisse raiutud ning Reformierakonna soov on teha eelarvesse muudatusi.

Kallas märkis ka, et Reformierakonna kindel soov on liikuda edasi täielikule eestikeelsele haridusele üleminekuga. "Teeme vastavad sammud, et haridussüsteem jätkaks eestikeelsena," lausus ta.

Kallas kinnitas ka, et peaministrina sooviks ta esimese välisvisiidi teha Soome, mitte Lätti. Kallase sõnul arutati seda ka teisipäevasel videokohtumisel Soome peaminister Sanna Mariniga.