"Kevadel nii mõnigi kaupmees ise ka seda ei uskunud, aga selle aasta kokkuvõtteks ju ikka väga kena kasvunumber tuli sealt kokku. Sektorite lõikes see pilt oli muidugi erinev. Noh, kellel on põhjust kurta, on siis moekaubandus. Lihtsalt klassikalised kaubamajad ja rõivaste-jalatsite müüjad, seal tõesti oli see käibe langus päris tugev," kommenteeris mullust aastat jaekaubanduses SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Kaubamaju, Selvereid, SHU ja ABC kingapoode ning ILU kosmeetikapoode ühendava Tallinna Kaubamaja Grupi käive kasvas mullu 3,4 protsenti, ent kasum kukkus ligi 39 protsenti. Ettevõte on tulemustega pigem rahul.

"Poolteist kuud olid kevadel poed kinni. Garderoobikaupadel on väga rasked ajad," tõdes Tallinna Kaubamaja Grupi turundusdirektor Anne-Liis Ostov. "Inimesed valmistavad rohkem süüa, see tähendab, et supermarketite segmendil oli hea aasta. Inimesed tarbivad võib-olla kestvuskaupu rohkem, kodukaupu, ilukaupu kodus - need segmendid kõik kasvasid. Ja loomulikult on keerulisem moekaubaga. Lihtsalt ei ole pidusid, ei ole ka kontoris käimist. Seetõttu rõivaid ja jalatseid on lihtsalt vähem vaja."

Pidude ärajäämist tunnetas ka Coop Eesti Keskühistu.

"See tähendas siis seda, et ilukategooria, kosmeetika oli languses. Teisipidi näiteks juuksevärvid olid tublis kasvus - juuksuris käia ei saanud. Sukkpüksid jäid ka mõnevõrra ostmata," loetles Coop Eesti Keskühistu ostudirektor Oliver Rist. "Valmistoidud languses, kodus toiduvalmistamine tõepoolest siis kasvus. Nägime, et lihad, hakklihad, puu- ja juurvili suures kasvus."

25-protsendilist turuosa hoidev Coop kasvas mullu turust kiiremini, nende käive kasvas 11 protsenti ja kasum veelgi enam.

"Meie ostude arvud langesid poole võrra, sedavõrra siis kasvasid keskmised ostukorvid, oli näha, et inimesed planeerisid oma oste rohkem. Linnas oli siis ostude sagedus siis niiöelda drastilisemalt langenud kui maapiirkonnas," ütles Rist.

Kõige keerulisem oli sisuliselt üleöö tekkinud e-kaubanduse nõudlusele vastata, mis tekitas nädalapikkused tarneajad.

"E-poest ostetakse täna kõike - ostetakse rõivaid, ostetakse kingi. Eelmisel aastal kaubamaja e-poodi - kui me räägime nüüd kaubamajast siin, kus me praegu oleme, külastas rohkem inimesi, kui Tallinna ja Tartu maja kokku. Kõik meie grupi e-poed on mitmeid kordi kasvanud. Me oleme sinna teinud ka väga palju investeeringuid," ütles Tallinna Kaubamaja Grupi turundusdirektor Anne-Liis Ostov.

"See oli, ütleks, šokk süsteemile. Me mõne nädalaga kasvatasime oma mahtusid sama palju kui e-poe avamisest saati, mis tähendab, et oli tegelikult alul väga keeruline hakkama saada nende kasvanud mahtudega," kirjeldas Coop Eesti Keskühistu ostudirektor Oliver Rist.

Kokkuvõttes on aga e-äri osakaal kogu Coopi ärist endiselt võrreldav ühe hüpermarketi käibega.

Samas on märgata ka inimeste e-väsimust ehk klientide hing ihkab tagasi päris poodi. Tänavuselt aastalt ootavadki kaupmehed vaktsiini abil normaalse elu taastumist.