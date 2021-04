Õiguskantsler: lasteaed ei tohi vanemalt küsida, miks ta oma lapse praegu lasteaeda toob

Haridustöötajate liidu juht Remo Voltri pöördus õiguskantsleri poole küsimusega, kas lasteaial on õigus vanematelt küsida, miks laps lastaeda tuuakse, kui valitsus on andnud tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lapsehoidu. Samuti soovis Voltri teada, kas lasteaial on õigus küsida lapse tervise kohta, kui on põhjust arvata, et lapse lähikonnas on keegi koroonaviirusega nakatunud.

Õiguskantsler Ülle Madise selgitas oma vastuses, et valitsus on küll soovitanud vanematel mitte viia lapsi ilma tungiva vajaduseta lasteaeda või lapsehoidu, kuid pole seda keelanud. See tähendab, et lasteaial pole õigust valitsuse korraldusele tuginedes keelduda last lasteaeda vastu võtmast, kui vanemad lapse lasteaeda toovad.

Madise märkis, et lapsevanemate võimalused korraldada oma lapse või laste hoidmist väljaspool lasteaeda või lapsehoidu on ka väga erinevad.

"Kui perel on võimalik korraldada oma elu nii, et vanemad saavad tööd teha ilma last lasteaeda viimata, tuleks loomulikult valitsuse soovitust järgida. Samas, kui vanemal ei ole võimalik last koju jätta, on tal õigus viia laps lasteaeda olenemata sellest, mis tööd vanem teeb. Vanemal ei pruugi olla võimalik last koju jätta ka muudel põhjustel, näiteks koduste olude või pere elukorralduse tõttu. Ka siis on vanemal õigus laps lasteaeda viia."

Õiguskantsler leidis, et kuna lasteaia pädevuses ei ole hinnata, kas vanemal on lapse lasteaeda toomiseks põhjus, pole lasteaial õigust ka vanemalt küsida, miks ta lapse lasteaeda toob.

"Selliste küsimuste esitamisega vanema eraellu sekkumine võib lapsevanemale tunduda tema otsuse kahtluse alla seadmisena ning seetõttu kahjustada lasteaia ja pere koostööd. Kindlasti ei tohiks lasteaeda tuleku põhjuse kohta küsida lapselt. Ükski laps ei tohiks ennast sellepärast halvasti tunda, et vanemad on ta praegusel ajal lasteaeda toonud."

Madise märkis, et usub, et valdav enamus vanematest püüab teha viiruse leviku takistamiseks kõik endast oleneva ega vii last lasteaeda mitte mugavusest ja hoolimatusest, vaid pere olukorrast tingitud põhjustel.

"Lasteaialapsele, kes on olnud kontaktis Covid-19 diagnoosiga inimesega, kehtib samasugune kümnepäevane karantiininõue nagu täiskasvanulegi, sest sellest kohustusest pole lastele erandit ette nähtud. Seega ei tohi vanem lähikontaktset last lasteaeda viia. Karantiinikohustus ei kehti lapse kohta, kes on nii-öelda lähikontaktse lähikontaktne (nt on haigestunud kolleegi tõttu lähikontaktne lapse ema, aga laps ei ole haigestunuga ise kokku puutunud)."

Kui aga lasteaial on põhjendatud kahtlus, et laps tuuakse lasteaeda vaatamata sellele, et laps on lähikontaktne, võib lasteaia töötaja küsida vanemalt selle kohta teavet.

"Küsimise eesmärk on kaitsta teiste laste ja töötajate tervist. Sellist teavet ei tohiks küsida aga lapselt endalt, kuna laps võib tajuda küsimust tema vanematele tehtud etteheitena. Kui lasteaed on veendunud, et pere rikub last lasteaeda tuues lähikontakse karantiininõuet, võib rikkumisest teada anda terviseametile."

Haiget last ei tohi lasteaeda viia ja kui haigustunnused avalduvad lasteaias, tuleb vanemal laps koju viia.

"See on nii lapse enda kui ka nakkushaiguse korral teiste laste ja personali huvides. Lapsevanem hindab lapse terviseseisundit ja langetab esmase otsuse, kas laps võib lasteaeda minna, kuid ka lasteaia töötajad peavad lasteaias olevate laste tervist jälgima. Kui mõnel lapsel on Covid-19 nakkusele viitavad tunnused, tuleb lasteaial esimesel võimalusel võtta ühendust vanemaga või lapse seadusliku esindajaga ning laps kuni vanema tulekuni teistest lastest eraldada."

Õiguskantsleri sõnul on aga äärmiselt oluline, et haigustunnustega last ei jäetaks üksi ning et talle selgitataks arusaadaval ja toetaval moel eraldamise vajalikkust.