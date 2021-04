PPA võttis Madisonilt abipolitseiniku staatuse pärast MTÜ Süvariik pöördumist

"Loodetavasti on ka teie silme ette jõudnud see Youtube'is kiirelt leviv intervjuu. Vestluses Varro Vooglaiuga kutsub abipolitseinik Jaak Madison üles relvastuma ja "sotsialiste hävitama". Kas selline üleskutse on kooskõlas abipolitseiniku kutse-eetikaga? Kas politsei juhtkond on selle tegevusega kursis ja peab seda vastuvõetavaks?" küsib MTÜ Süvariik 18. jaanuaril politsei- ja piirivalveametile (PPA) laekunud e-kirjas, viidates portaalis Objektiiv 14. jaanuaril ilmunud usutlusele.

Pöördumisele 28. jaanuaril vastanud PPA Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kumm lubas Madisoniga vestelda: "Abipolitseinik peab oma tegevuses järgima kehtivaid õigusakte, sealhulgas abipolitseiniku seadust ja ametnike eetikakoodeksis sätestatud põhimõtteid, samuti politsei väärtusi. Politsei taunib kehtivate õigusaktide rikkumisele üleskutsumist. Suhtleme kindlasti abipolitseinikuga, et kuulata ära tema selgitused ning hinnata seejärel tema käitumise vastavust abipolitseinikule kehtestatud nõuetele."

Madisoniga vesteldi veebi vahendusel ning 23. märtsil vabastas Põhja prefekt ta oma otsusega abipolitseiniku staatusest seoses abipolitseinikule sobimatu käitumisega, ütles Kumm esmaspäeval ERR-ile.

"Jaak Madison väljendas internetis avaldatud saates seisukohti, mis kutsusid üles korrarikkumistele ning rikkus sellega ametnike eetikakoodeksi usaldusväärsust ja erapooletust käsitlevaid põhimõtteid," ütles Kumm.

Abipolitseiniku seaduse kohaselt peab abipolitseinik järgima ametnike eetikakoodeksis sätestatud põhimõtteid.

Kumm ütles neljapäeval pressiesindaja vahendusel, et kuna asi on läinud kohtusse, siis ei ole enne kohtumenetluse lõppu võimalik täiendavaid kommentaare anda.

Samuti on teatanud Madison, et enne kohut ta uusi kommentaare ei jaga.

MTÜ Süvariik on eelmise aasta juunis registreeritud ühing, mille tegevusalana on nimetatud kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste ning teatud elanikegrupi huvide kaitse. Selle juhatuse liikmed on teatmik.ee andmeil Maia-Liisa Anton ja Maris Hellrand.