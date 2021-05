Taiwani riigiks nimetanud näitleja vabandas hiinlaste ees

Cena reklaamis mai alguses Taiwani telejaamas filmifrantsiisi "Kiirete ja vihaste" uut osa. "Taiwan on esimene riik, kes näeb "Kiirete ja vihaste" üheksandat osa," ütles Cena 8. mail.

Cena sõnavõttu kritiseeriti teravalt Hiina suurimal sotsiaalmeedia platvormil Weibo. Teisipäeval Cena vabandas hiina keeles.

"Tere, Hiina. See on John Cena. Tegin palju-palju intervjuusid, et uut filmi reklaamida. Ühes intervjuus tegin vea," ütles Cena.

"Ma armastan ja austan Hiinat ja hiinlasi. Mul on oma eksimuse pärast väga-väga kahju. Vabandust, " lisas Cena.

"Kiired ja vihased" on Taiwanis populaarne filmifrantsiis. Mandri-Hiina turg on frantsiisile aga veelgi tulusam. Sarja kaheksas osa teenis maailmas 1,2 miljardit dollarit. Hiinas teenis film 392 miljonit dollarit, Taiwanis ainult 21 miljonit.