Jaapani minister: Taiwani julgeolek vajab rohkem rahvusvahelist tähelepanu

Jaapani kaitseminister Nobuo Kishi kutsus rahvusvahelist üldsust pöörama suuremat tähelepanu Taiwani julgeolekule. Kishi hoiatas, et Hiina sõjalise võimsuse kasv ohustab Taiwani julgeolekut.

"Suur rahvusvaheline surve on otsustava tähtsusega, et vältida tulevikus sõjalist vastasseisu Taiwani ja Hiina vahel," ütles Kishi intervjuus Financial Timesile.

Kishi hoiatas, et sõjaline tasakaal Hiina ja Taiwani vahel kaldub iga aastaga Hiina kasuks.

"Me näeme Hiina erinevaid samme, et Taiwani sõjaliselt ümbritseda. Hiina lennukid sisenevad regulaarselt Taiwani edelarannikul asuvasse õhukaitse identifitseerimistsooni," ütles Kishi.

Taiwani idaranniku lähedal asuvates vetes on samuti üha enam märgatud Hiina sõjalaevu, teatas Financial Times.

Kishil on lähedased suhted Taipei poliitikutega. Kishi leiab, et Taiwani väinas tagatakse rahu ainult siis, kui seda nõuab rahvusvaheline üldsus.

Kishi sõnul ei plaani Tokyo siiski Taipeiga luua otseseid sõjalisi suhteid. Jaapani eesmärk on säilitada piirkonnas tasakaal. Kishi tervitas ka Euroopa riikide suuremat rolli Vaikse ookeani piirkonnas.

Jaapani asepeaminister Taro Aso väitis hiljuti, et potentsiaalne Taiwani kriis võib kujutada Jaapanile eksistentsiaalset ohtu.

Kishi on Jaapani endise peaministri Shinzo Abe noorem vend. Kishi vanaisa Nobusuke Kishi oli samuti Jaapani peaminister.