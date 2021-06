Kirikute nõukogu lubab kaplanite koondamisel NATO-st abi küsida

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) teatas, et kui siseriiklikult kaplanaadi teemal lahendust leida ei õnnestu, on nad valmis pöörduma ka liitlasriikide poole NATO-s, et paluda rahalist toetust kaplaniteenistuse jätkamiseks eesti kaitseväes.

EKN president, peapiiskop emeeritus Andres Põder kirjutas peaministrile, riigikogu esimehele ja erakondade esimeestele, et vägisi kipub jääma mulje, et kaplanite koondamise taga on eelkõige ideoloogilised, maailmavaatelised põhjused, mis seavad ohtu usuvabaduse tagamise Eesti kaitseväes.

Samas viidatakse kirjas kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremi sõnadele Vikerraadio saates "Kirikuelu", et kaplanid võiksid ka ametisse jääda, kui ressurss tuleks kusagilt väljapoolt.

"Palume kaaluda võimalust nimetatud summa (mis pole meile teada – kõneldud on kahesajast-kolmesajast tuhandest) eraldamist otse riigieelarvest. Mõeldav on võtta kaplanid ka kaitseministeeriumi palgale, nagu on see korraldatud sotsiaalministeeriumis," pakub Põder EKN-i nimel lahendust.

Samuti paneb ta ette oodata lõpliku otsuse langetamisega kaplanaadi küsimuses sügiseni, kui selguvad riigi majandusnäitajad. Kui väljakäidud ettepanekud poliitilist tuge ei leia, lubab EKN pöörduda abipalvega NATO poole.

"Kui riigi siseselt lahendust leida ei õnnestu, oleme valmis pöörduma ka liitlasriikide poole NATO-s, et paluda rahalist toetust kaplaniteenistuse jätkamiseks Eesti kaitseväes."

Kaitseväe juhataja Martin Herem on öelnud, et seoses eelarvekärbetega tuleb koondada kaitseväe kaplanid ja orkester, mis siiski moodustab ca 10 protsenti kaitsevaldkonna kärpevajadusest.