Eesti poliitikud nõuavad Valgevenele lennuki-intsidendi eest karmi karistust

"Väga murettekitav uudis. Kõik reisijad tuleb viivitamatult vabastada ja lubada neil oma teekonda jätkata," kirjutas Liimets sotsiaalmeedias.

Very worrisome news. All passengers must be released immediately and let them continue their journey freely! https://t.co/MrjKu9eTzG — Eva-Maria Liimets (@eliimets) May 23, 2021

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (Reformierakond) ütles oma kommentaaris, et Valgevene riiklikule terrorile tuleb Euroopa Liidul viivitamatult reageerida. "Mis järgmiseks, kas tulistatakse mõni reisilennuk alla? Häbiväärne, et Brüsselis on nädalaid vaagitud karmimate sanktsioonide kehtestamist. Tänane vahejuhtum Ryanairi lennukiga ja järjekordse poliitvangi võtmine peaks olema küll viimane tilk karikas," kirjutas Mihkelson Facebookis.

Tema sõnul peaksid esmaspäeval Brüsselis kogunevad Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid kindlasti erakorraliselt ka Valgevene teemat arutama. "Sama teema peaks tõusetuma ka NATO tasandil, sest tegemist on rahvusvahelise lennuliikluse turvalisuse küsimusega," leidis väliskomisjoni esimees.

Eelmise valitsuse välisminister, riigikogu opositsiooni liige Urmas Reinsalu (Isamaa) märkis oma kommentaaris, et Aleksandr Lukašenko režiimi läbiviidud inimrööv ja lennukikaaperdamine peab saama tugeva vastulöögi, kuna tegemist on riiklikult mahitatud terroriga.

"Eesti peab Ida-Euroopast valitud ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena teema erakorraliselt tõstama Julgeolekunõukogus. Samuti tuleb algatada Euroopa Liidu erakorralise välisasjade nõukogu kokkukutsumine ning panna seal koos samameelsete riikidega lauale vastusammude pakett. Diktaator on oma ülbuses asunud hoopis vasturünnakule, ta tuleb panna kallilt maksma inimröövi ja lennukikaaperdamise eest.," rõhutas Reinsalu oma Fb postituses.

Euroopa Parlamendi liige ja endine pikaaegne välisminister Urmas Paet (Reformierakond) leidis samuti, et Lukašenko režiim tegeleb riikliku terrorismiga. "Jõuga sunniti Minskis maanduma Ryanairi Ateena-Vilniuse liinil lennanud reisilennuk, et vahistada lennukis olnud Valgevene opositsioonitegelane, teabekanali Nexta asutaja ja endine peatoimetaja Raman Pratasevich, keda ähvardab surmanuhtlus. Juhtunu on uus tase riigi poolt läbiviidud terrorismiakti osas. See on Valgevene praeguse režiimi pale," kirjutas Paet.

Tema hinnangul sülitab Valgevene KGB poolt ettevalmistatud operatsioon nii rahvusvahelisele õigusele kui normaalsetele tavadele ja arusaamadele. "Selleks, et kätte saada üks opositsioonitegelane, sunniti Valgevene õhuruumi läbinud reisilennuk jõuga maanduma. Tegemist on ränga teoga, millele peab järgnema kiire reaktsioon ja karistus rahvusvaheliselt kogukonnalt. On selge, et sellise operatsiooni korraldamise taga on diktaator Lukašenko, kuid kümned konkreetsed isikud viisid selle läbi. Need tegelased tuleb rahvusvahelise kohtu alla anda, arvestades, et kaaperdati reisilennuk, seati ohtu kümned inimelud ning rööviti pardalt üks reisija," märkis Paet.

Eurosaadiku sõnul annab juhtunu ühese sõnumi, et Valgevene õhuruumis lendamine pole turvaline, sest sealne režiim ei austa rahvusvahelisi kokkuleppeid. "Seega võiks olla ka rahvusvahelise lennundusorganisatsiooni ning lennufirmade reaktsioon, et Valgevene õhuruumist enam läbi ei lennata. See jätab Valgevene muuhulgas ilma ka ülelennutasudest. Samuti tuleks sulgeda Euroopa õhuruum Valgevene riikliku lennufirma lennukitele," leidis Paet.

"Lisaks tuleb muidugi viia miinimumi kõik praktilised kontaktid Valgevene režiimiga. Alates Tallinna-Minski lennuühenduse keelamisest praegusel ajal, sest see pole ohutu, kuni näiteks rahvusvaheliste spordivõistluste pidamise keeluni Valgevenes. Nii nagu rahvusvaheline jäähokiliit on juba otsustanud," jätkas Paet. "Kuritegelikule režiimile Valgevenes on siiani liiga leebelt läbi sõrmede vaadatud. See peab muutuma. Venemaa osas oli paljude silmade avaja see, kui Malaisia lennuk Ida-Ukraina kohal alla lasti ja ligi 300 inimest tapeti. Valgevene režiimi puhul ei tohi järgmist lennu- või muud katastroofi oodata. Seda tuleb ennetada," lõpetas Paet.

Valgevene võimud vahistasid pühapäeval Minski lennuväljal võimukriitilise ajakirjaniku, kes asus lennukis, mis maandus seal pärast valeks osutunud pommiähvardust. Valgevene miilits võttis Pratasevichi kinni kohe pärast seda, kui Ateenast Vilniusesse teel olnud Ryanairi lennuk Minskis maandus. Valgevene opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja kirjutas sotsiaalmeedias, et Pratasevichit võib kodumaal oodata surmanuhtlus.