Valgevene vahistas pettusega maanduma sunnitud lennukil asunud ajakirjaniku

Valgevene miilits võttis ajakirjanik Raman Pratasevichi kinni kohe pärast seda, kui Ateenast Vilniusesse teel olnud Ryanairi lennuk Minskis maandus, vahendas väljaanne Raadio Vabadus / Vaba Euroopa (rferl.org).

Valgevene opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja kirjutas sotsiaalmeedias, et Pratasevichit võib kodumaal oodata surmanuhtlus.

The regime forced the landing @Ryanair plane in Minsk to arrest journalist and activist Raman Pratasevich. He faces the death penalty in Belarus. We demand immediate release of Raman, @ICAO investigation, and sanctions against Belarus. pic.twitter.com/ondPBd0kU9