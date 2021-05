Eesti kutsus Valgevene lennukijuhtumi tõttu välja riigi suursaadiku

"Eesti peab vajalikuks kutsuda välja Valgevene suursaadik, et anda edasi selged sõnumid selle kohta, kuidas selline tegevus on vastuvõetamatu, kuna see on selgelt vastuolus rahvusvahelise õigusega," ütles välisminister Eva-Maria Liimets esmaspäeva hommikul ERR-ile.

"Samuti anname edasi sõnumi, et ajakirjanik, kes sellelt lennukilt pärast maandumist kinni võeti, tuleb vabastada ja kui ajakirjanikul on soovi, siis lubada tal ka Valgevenest lahkuda," lisas Liimets.

Välisministri sõnul on tegemist väga kahetsusväärse juhtumiga, kus tsiviillennuk sunniti hirmutamisega maanduma mittesihipärases lennujaamas ning seati sellega ohtu ligi 200 reisija elud.

Välisministeerium märkis esmaspäeva õhtul, et Valgevene tegevus on lubamatu ning selle kõik asjaolud tuleb viivitamatult välja selgitada.

Liimets ütles, et Valgevenes juhtunu tuleb arutusele ka esmaspäeval Brüsselis algavalt Euroopa Ülemkogul. "Ülemkogul on küsimuse all väga mitmed tegevused, mida saaks Euroopa Liit ühiselt ette võtta, et anda Valgevenele selge signaal, et sellised tegevused, nagu me just eile nägime, on vastuvõetamatud. Ühe küsimusena tuleb arutlusele kindlasti ka see, kas on võimalik peatada kõigi Euroopa Liidu lennuettevõtjate ülelennud Valgevenest," rääkis ta.

Liimetsa sõnul on Eesti kui ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liige alustanud konsultatsioone, et tuua küsimus ka ÜRO Julgeolekunõukogus arutamiseks.

Valgevene võimud vahistasid pühapäeval Minski lennuväljal võimukriitilise ajakirjaniku Raman Pratasevichi, kes asus lennukis, mis maandus seal pärast valeks osutunud pommiähvardust ning Valgevene võimude survet lennukimeeskonnale. Pühapäeva õhtul saabus lennuk ülejäänud reisijatega Vilniusesse.

Eesti välisministeerium avaldas kahetsust ka poliitvang Vitold Ašuraki surma pärast. Laupäeval karistuskoloonias surnud Ašuraki süüdistati eelmise aasta 9. augustil rahumeelsel meeleavaldusel osalemises. Lisaks taunis välisministeerium Valgevene suurima uudisteportaali Tut.by blokeerimist.