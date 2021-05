Euroopa Liit arutab Valgevene sanktsioonide karmistamist

Michel tegi avalduse pärast seda, kui Valgevene võimud sundisid opositsioonitegelast kandva lennuki jõuga Minskis maanduma.

"Euroopa Liit paneb homme lauale küsimuse Ryanairi lennu sundmaandumisest Minskis. Sel korral arutatakse tagajärgi ja võimalikke sanktsioone," kinnitas kõneisik.

"Mõistan kõige karmimalt hukka Ryanairi lennu sundmaandumise Valgevene pealinnas Minskis 23. mail aastal 2021 ja ajakirjanik Raman Pratasevitši kinnipidamise," teatas Michel veidi hiljem isiklikult.

"Kutsun Valgevene ametivõime üles vabastama kinnipeetud reisija viivitamatult ja tagama täielikult tema õigused. EL-i juhid arutavad seda enneolematut juhtumit homme Euroopa Ülemkogu ajal. Juhtum ei jää tagajärgedeta," lubas Michel.

Leedu valitsus kavatseb nõuda Valgevene õhuruumi sulgemist rahvusvahelistele lendudele seoses Ateenast Vilniusesse teel olnud reisilennuki maanduma sundimisega Minskis, edastati pühapäevases avalduses.

Avalduses märgitakse, et Valgevene taoline tegevus näitab, et selle riigi õhuruum ei ole kõigile ohutu ning Leedu nõuab rahvusvaheliselt üldsuselt "selget ja kompromissitut" vastust.

"Euroopa Liit peab rakendama tõhusaid meetmeid, et kaitsta kõiki inimesi, ükskõik millise riigi kodanikke, kes on mitteadekvaatse režiimi tegevuse tõttu ohus. Koos rahvusvaheliste partneritega teeme koostööd, et tagada Valgevene õhuruumi sulgemise rahvusvahelistele lendudele. Täna juhtunu pole mitte ainult rünnak Leedu vastu, vaid ka signaal kogu Euroopa Liidule ja kõigile rahvusvahelistele organisatsioonidele," seisis teadaandes.

"See on riiklik terroriakt, mis on suunatud Euroopa Liidu ja teiste riikide kodanike ja Valgevene kodanikuühiskonna esindajate vastu, kes taotlevad varjupaika režiimi tagakiusamise eest, samuti tsiviillennunduse ohutuse vastu," lisati avalduses.

USA mõistis pühapäeval samuti hukka Valgevene opositsioonitegelast kandva Ryanairi reisilennuki jõuga ümbersuunamise Minskisse ja nõudis kinni võetud opositsiooniaktivisti viivitamatut vabastamist.

"USA mõistab karmilt hukka kahe Euroopa Liidu liikmesriigi vahelise lennu sunniviisilise ümbersuunamise ning sellele järgnenud ajakirjaniku Raman Pratasevitši vahistamise Minskis," teatas välisminister Antony Blinken.

"See Aleksandr Lukašenko režiimi sooritatud šokeeriv tegu ohustas enam kui 120 reisija, sealhulgas USA kodanike elu," jätkas välisminister.

"Esialgsed aruanded, mis viitavad Valgevene julgeolekuteenistuste osalemisele ja Valgevene sõjalennukite kasutamisele reisilennuki saatmiseks, on sügavalt murettekitavad ja vajavad täielikku uurimist," rääkis Blinken.

Blinken lisas, et Ühendriigid seisavad koos Valgevene rahvaga püüdlustes vaba, demokraatliku ja õitsva tuleviku poole.

"Ühendriigid toetavad rahva üleskutset režiimile, et see austaks inimõigusi ja põhivabadusi," lõpetas välisminister.