Lukašenko sõnul üritab lääs organiseerida Valgevenes rahutusi

Lukašenko sõnul pingutatakse läänes selle nimel, et tuua tänavatele sama suur hulk meeleavaldajaid nagu möödunud aasta augustis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Putin avaldas aga heameelt, et kahe riigi suhted on muutunud lähedasemaks. Venemaa president sõnas, et Moskva ja Minsk on ehitamas liitriiki ja selles suunas liigutakse kindlal sammul.

Intsidendi kohta Ryanairi lennukiga ütles Putin, et millegipärast ei teinud keegi mingit lärmi kaheksa aastat tagasi, kui läänes sunniti maanduma lennuk, mille pardal viibis Boliivia president.

"Kunagi maandasid nemad Boliivia presidendi lennuki. Nad eskortisid presidendi lennukist välja. Ja midagi ei järgnenud, ainult vaikus," kõneles Putin.