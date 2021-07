Suurbritannias langes koroonajuhtude arv kuuendat päeva järjest

Eelmisel esmaspäeval kaotati Inglismaal sotsiaalsete kontaktide piirangud. Piirangute kaotamise mõju aga ei kajasta veel praegustes andmetes.

Eksperdid loodavad, et viiruse kolmanda laine platoo on ületatud, teatas The Times. Tervishoiuametnikud nõudsid siiski endiselt ettevaatlikust.

"Me teame rohkem järgmiste päevade jooksul. Kuid kindlasti on meie mudelipõhilisel hinnangul nakatumisnäitaja langenud," ütles valitsust nõustav Lancasteri ülikooli epidemioloog Christopher Jewell.

"Juhtumite nii kiire langus on isegi hämmastav. Ma kahtlustan, et see on seotud koolivaheajaga. Võimalik, et inimesed tahavad teha ka vähem teste, kuna neil on suvepuhkused broneeritud," lisas Jewell.

Ida-Anglia ülikooli meditsiiniprofessor ütles Paul Hunter leidis, et juhtumite langus on tõenäoliselt seotud ka Euroopa jalgpalli meistrivõistluste lõppemisega. Inimesed tulid siis kokku suurtes gruppides ja levitasid viirust.

"Lõppkokkuvõttes võib jalgpalli EM osutuda põhjuseks, mis muudab ülejäänud suve kergemaks. Paljud noored lasid end siis vaktsineerida, kes muidu poleks seda teinud," ütles Hunter.

Esmaspäeval suri riigis koroonaviiruse tõttu 14 inimest, pühapäeval suri 28 inimest. Hospitaliseeritud inimeste arv jätkab veel kasvamist, kuid on madal. Ekspertide sõnul on see seotud eelmiste nädalate nakatumiste suure arvuga.

Ettevaatlikuks jääb ka veel valitsus. "Peaminister ei arva, et epideemia on juba läbi. Piirangute tühistamine kindlasti mõjutab edasist arengut," ütles valitsuse pressiesindaja

"Juhtumite pikemas languses ei saa veel kindel olla. Lähinädalad annavad meile parema ülevaate, kas tegemist on pikemaajalise nähtusega," ütles Inglismaa tervishoiuametnik Yvonne Doyle.

Doyle kutsus üles inimesi ka vaktsineerima.