Johnson: koroonaviiruse epideemia pole veel läbi

Suurbritannias vähenesid koroonajuhtumid viimase nädala jooksul umbes kolmandiku võrra. Peaminister Boris Johnson siiski hoiatas teisipäeval, et epideemia pole veel läbi ja inimesed peavad jääma ettevaatlikuks.

Johnson hoiatas, et epideemia ohu möödumise kohta ei tohi teha veel enneaegseid järeldusi, teatas The Times.

Suurbritannias vähenes koroonajuhtude arv seitsmendat päeva järjest. Seejuures algas langus pärast piirangute mahavõtmist Inglismaal sama nädala alguses.

Suurbritannias registreeriti teisipäeval 23 511 uut positiivset koroonajuhtumit. Esmaspäeval oli 24 950 positiivset koroonajuhtumit. Eelmisel esmaspäeval oli see arv veel 39 500.

Ministrid ja teadlased muretsevad, et positiivne trend muutub vastupidiseks, kui inimesed muutuvad vähem ettevaatlikuks.

Valitsuses on siiski üha enam optimismi, et nakatumiste arvu kahanemine on püsiv. Viimase seitsme päevaga vähenes juhtumite arv 31 protsenti. Nakatumine vähenes kõige rohkem noorte inimeste seas.

Ida-Anglia ülikooli meditsiiniprofessor Paul Hunter leidis, et juhtumite vähenemine on tõenäoliselt seotud ka Euroopa jalgpalli meistrivõistluste lõppemisega. Inimesed tulid siis kokku suurtesse gruppidesse ja levitasid viirust.

Valitsust nõustav Lancasteri ülikooli epidemioloog Christopher Jewell väitis ka, et inimesed tahavad teha ka vähem teste, kuna neil on suvepuhkused broneeritud.

Teisipäeval suri riigis koroonaviiruse tõttu 131 inimest. See oli viimase nelja kuu suurim arv.

"Suur surmade arv on seotud viimastel nädalatel registreeritud nakatumiste suure arvuga. Kolmas viiruse laine ei ole veel möödas," ütles Inglismaa tervishoiuametnik Yvonne Doyle.

Riigis on üks maailma kõige kõrgemaid vaktsineerimise tasemeid.

Teised riigid jälgivad Suurbritanniat. Eesmärk on näha, kas massiline vaktsineerimine võimaldab taastada tavapärase elurütmi, teatas The Times.