Ossinovski Kiigele: puudused vaktsineerimisega on korralduslik küsimus

Ossinovski sõnul ei ole riik haavatavate gruppide vaktsineerimisel eesmärke saavutanud. "Meil on 26 000 inimest 80+ vanusegrupis vaktsiinikaitseta. Meil on väga suur osa eakaid kaitseta, see tähendab meile sadu surmasid järgnevatel kuudel," lausus ta.

Eelmisel nädalal saatsid opositsioonierakonnad peaministrile kirja, milles nõutakse Tanel Kiige tagasikutsumist tervise- ja tööministri kohalt. Ossinovski pakkus, et Keskerakond võiks Kiige asemele panna värskelt erakonda astunud Lääne-Tallinna keskhaigla juhi Arkadi Popovi.

Ossinovski sõnul on kolmandasse koroonalainesse sisenemisel riigil piisav ettevalmistus tegemata.

"Meil on vaja käiguvahetust, meil on vaja uut juhtimisstruktuuri, uut usalduse akent selleks, et uue plaaniga välja minna," lausus Ossinovski.

Tanel Kiik vastas Ossinovskile, et ministri vahetus ei tooks praegu käiguvahetust, vaid pigem hunniku segadust. "Praeguses kriisi faasis ei ole see kõige mõistlikum käik. Paljud Euroopa riigid on vahetanud ministreid tervishoiukriisi ajal, mõnes on ringiga tagasi tulnud veel algne minister, kuna selgus, et vahepealsed kaks ministrit ei teinudki imet ja ei päästnud riiki halvimast," lausus Kiik.

"Paljud tegevused, mis on tehtud, on olnud õiged, neid tuleb jätkata. Loomulikult see hõlmatuse tõus pole olnud nii kiire, kui me sooviksime," sõnas Kiik.

Ossinovski sõnul ei piisa enam üleskutsetest, et "head inimesed, minge vaktsineerima". Need tõrked on hoopis mujal, erinevates kohtades. Riik ei ole suutnud üheselt selgelt ja jõuliselt kommunikatsiooni pidada," ütles Ossinovski.

"Küsimus on ju tegelikult selles, et inimestel on objektiivsed hirmud ja ohud seonduvalt vaktsineerimisega. Riik peab tagama, et me nendest üle saame. Loomulikult kõikide puhul seda ei õnnestu teha, aga me ei räägi ju sellest. Me räägime sellest, et meil on 80+ vanusegrupist 67 protsenti täna vaktsineeritud," rääkis Ossinovski.

"Ei ole ju mõeldav, et Võrumaa eakad inimesed on fundamentaalselt rohkem vaktsiinivastased kui nad on näiteks Viljandis või Saaremaal. Nad seda kindlasti ei ole. Küsimus on tegelikult korralduslik, küsimus on selles, kas õigete sõnumitega õigel ajal on kohale jõutud. Ja ilmselgelt igal pool see juhtunud ei ole," lisas ta.

Ossinovski sõnul tuleb tehtud vigade ja puuduste eest võtta korralduslik vastutus. "Aga tähtsam on see, et me tegelikult sellest õppinuna suudaksime mobiliseerida päriselt kogu selle ühiskondliku ressursi ja alates homsest hakata päriselt uue kvaliteediga ja uue efektiivsusega seda tööd tegema," sõnas Ossinovski.

Saatejuht Mirko Ojakivi ütles, et teadusnõukoja ekspert Mario Kadastik prognoosib, et paari kuu pärast on võimalik, et 700 inimest on haiglas.

"Ei ole. Vaadates eelmise laine tippu oli haiglas 720 patsienti. Ja toona oli kaitstus ühiskonnas umbes 200 000 inimesel läbi vaktsineerimise ja läbipõdemise. Täna see kaitstuse tase on 800 000 kuni 900 000 inimesel," vastas Kiik.

"700 juurde me ei jõua, aga ma olen nõus, et ka 300 ja ka 400, rääkimata 500-st on juba väga-väga palju," ütles Kiik veel.

"Tegelikult me oleme selle pandeemiaga lõpusirgel. Me näeme Põhjamaade näitel, et vaktsineerimishõlmatus küllalt kõrgel tasemel selle nii-öelda viiruse leviku lõpetab, haiglakoormuse vähendab ja inimesed saavadki elada sedasama vaba elu nagu soovivad," märkis Kiik.