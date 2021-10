Kallas: on kuritegelik, et valimiste ajaks pandi kriisijuhtimine pausile

Kallase hinnangul jäid kolmapäevased valitsuse otsused, millega muu hulgas piiratakse vaktsineerimata inimeste pääsu avalikesse kohtadesse ning luuakse motivatsioonipaketid valdadele-linnadele ja perearstidele vaktsineerimise kiirendamiseks, kaks kuud hiljaks.

"Liiga hilja ja liiga vähe valitsuselt. Need otsused, mis valitsus kolmapäeval tegi, on kaks kuud hiljaks jäänud. See on kuritegelik, et valimiste ajaks pandi kogu kriisijuhtumine pausile ja ei tehtud praktiliselt mitte ühtegi otsust vaktsineerimise tempo, vaktsineerimise strateegia, piirangute osas, kuigi liigume samas suunas nagu Läti. Nüüd said valimised läbi ja otsused tulid, aga neid on liiga vähe," lausus Kallas.

Kallase hinnangul peab valitsus nüüd panuseid tõstma ja loobuma vertikaalsest käsuahelast ning kaasama partnereid ja andma neile vajalikud vahendid.

"On suur hulk partnereid, kes on valmis tegutsema ja valitsus peab võtma seisukoha, et laske käia, me anname teile, mis vaja, on need kas erameditsiiniettevõtted, muud asutused, tööandjad, koolid," ütles Kallas.

Uute piirangute kehtestamine mittevaktsineeritutele ei ole Kallase hinnangul lahendus, sest ühiskonna kahestumine on niigi suur ning vastasseis on muutunud põhimõtteliseks.

"Need, kes on vaktsineerimise vastu, on käed kõrvadele pannud ja seal nuhtlemine, näpuga viibutamine enam ei toimi. Mina usun, et on vaja hoida kommunikatsioonisilda nendega, kes pole vaktsineerima läinud. Pigem on vaja vahetada välja see, kes nendega räägib. Valitsust ei usaldata ja valitsus ei peaks olema see, kes nendega suhtleb," lausus Kallas.

Tallinnas ollakse valmis koalitsiooni moodustama

Vaatamata valimisedule kolmes suuremas linnas on praeguseks Eesti 200 koalitsiooniläbirääkimistes vaid Narvas, kus Kallase hinnangul on koos Katri Raigi nimekirjaga tekkimas üle 30 aasta koalitsioon, kus mõeldakse ka millelegi muule, kui omavahel töökohtade ärajaotamisele.

Tartus otsustas valimised võitnud Reformierakond jätkata tuttavate partneritega ehk Isamaa ja sotsiaaldemokraatidega. "See oli mugav valik Reformierakonna jaoks, võtta Isamaa ja sotsiaaldemokraadid, oluliselt mugavam kui valida Eesti 200 ja mina lahendama tegelikke probleeme Tartus. /.../ Loomulikult oli meie soov nii suure mandaadiga end tõestada Tartu koalitsioonis, aga see oli Reformierakonna valik," nentis Kallas.

Tallinnas on Keskerakond praegu arutamas, keda koalitsiooniläbirääkimistele kutsuda. Kallase sõnul oleks naljakas, kui Eesti 200 ütles Keskerakonna ettepanekule ei.

"Kõik erakonnad tahavad minna koalitsiooni, et teostada oma programmi. Oleks naljakas, kui Eesti 200 ütleks, et ei, me ei lähe, et me oleme see erakond, kes opositsioonis istub. Muidugi tahame minna koalitsiooni, aga ei ole mõtet minna juhul, kui koalitsioonipartner ei ole valmis muutuma. Tallinnas on selline seis kahjuks, et Keskerakonnal on väga suur võim ja kes iganes koalitsioonipartner on, peab olema valmis, et suuri muutusi sellise häälte jaotumise juures on raske ellu viia. Kui Keskerakond on ka päriselt valmis tegema muutusi linna juhtimises ja võitlema korruptsiooniga, siis oleme valmis," lausus Kallas.

Kallase sõnul on Eesti 200 jaoks Tallinnas kõige olulisemad punktid juhtimise detsentraliseerimine ja linnosadele suurema otsustusõiguse andmine oma eelarve ja linnaruumi üle, teiseks ühtne eestikeelne kooliharidus. "See on Keskerakonna otsustada, kas nad on valmis koolivõrgu reformi läbi viima," ütles Kallas.