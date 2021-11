ERR Taanis: Norra tahab rohepöörde Põhjamaades kiiresti ellu viia

Taani tuuleenergia näitab, et rohepööre on võimalik ning mingeid kohutavaid üleminekuraskusi ei pruugigi sellega kaasneda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peamiselt jalgratastega sõitvad ja ka muidu keskkonda väga armastavad Põhjamaade elanikud on keskkonda puudutavad seadused enamasti hästi vastu võtnud. Energiahindade tõus on aga põhjustanud nurinat.

Poliitikute hinnangul tuleb energiahinna tõusu põhjusi otsida aga hoopis mujalt.

"Me peame meeles pidama, et parasjagu käimasolev kriis on ennekõike tingitud Venemaast ja Venemaa välispoliitikast. See on miski, mida me praegusest

olukorrast rääkides unustada ei või," ütles Rootsi parlamendi Keskfraktsiooni liige Magnus Ek.

Mingite ühiskonnagruppide reformide nimel ohvriks toomine on põhjamaise mõtteviisiga täielikus vastuolus ning seda rahvas andeks ei anna.

"Rohepööre peab olema õiglane. See peab olema sotsiaalselt õiglane. Me jagame selles osas väga olulisi sotsiaalse õigluse väärtusi ning ma arvan, et see on väga oluline punkt ka rahvusvahelises koostöös, kui me rohepöördest räägime," sõnas Islandi peaminister Katrin Jakobsdottir.

Uue eeistujamaa, Norra peaministrile Jonas Gahr Støre'le aga annab optimismi muu hulgas tõik, et ÜRO kliimakohtumisel Glasgow's on Põhjamaad suutnud ühist platvormi hoida, erinedes oma meeskonnavaimuga suuresti teistest riikidest.

"Meie suudame seda teha silmapaistvalt teistmoodi ja see on miski, mille seame esikohale meie juhtimisajal Põhjamaade Nõukogus, sest kõik need dimensioonid saavad Põhjamaade ühiskonnas kokku. Meist saab roheline, lõimitud piirkond

praktiliste lahendustega," rääkis Støre.

Edukas rohepööre nõuab raha eraldamist, aga mitte ainult väetimate ühiskonnagruppide järeleaitamiseks, vaid ka teadustööle. Põhjamaade Nõukogu rahastab mitut teadusprojekti, üks nende läbiviija on energiateemadele keskenduv Nordic Energy Research, mis teeb kahe projekti raames tihedat koostööd ka Tallinna tehnikaülikooliga.

"Põhjamaadest peab saama kõige lõimitum ja kestlikum piirkond kogu maailmas. Selle eesmärgi saavutamiseks on minu arust väga tähtis, et energiauuringud seataks esikohale. Tulevikus loodan ma, et rohkem raha suunatakse just sellesse valdkonda," ütles Nordic Energy Reserarchi kommunikatsioonijuht Jes Vitting.