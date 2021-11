Euroopa Liit annab Valgevenes asuvate migrantide abistamiseks 700 000 eurot

Euroopa Komisjon eraldas vastusena abipalvele 200 000 eurot humanitaarvajadusteks Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Föderatsioonile (IFRC), teatas Komisjon kolmapäeval pressiteate vahendusel. Eraldatud summa on osa Euroopa Liidu panusest IFRC juhitavasse katastroofiabi fondi, lisati samas.

Euroopa Liidu raha eest toetatakse IFRC-d ja selle Valgevene allorganisatsiooni, et pakkuda migrantidele erinevat abi, sealhulgas toitu, hügieenivahendeid, tekke ja esmaabi pakette.

Lisaks on Euroopa Liit valmis pannud veel 500 000 eurot ning võtnud ühendust oma humanitaarabi partnerorganisatsioonidega, et selle summa eest Valgevenes asuvatele migrantidele abi pakkuda.

"Euroopa Liit toetab oma humanitaarabi partnereid, et aidata leevendada piirile ja mujale Valgevenesse lõksu jäänud inimeste kannatusi. Kutsun üles võimaldama abiorganisatsioonidele mõlemal poolel ligipääsu sellele suurele grupile põgenikele ja migrantidele, et nad saaksid anda neile kriitilist abi," ütles Euroopa Komisjoni kriisijuhtimise volinik Janez Lenarcic pressiteate vahendusel.

Euroopa Komisjon lisas, et on valmis andma Valgevenes asuvatele migrantidele ka täiendavat humanitaarabi, kui riigis tegutsevatele abiorganisatsioonidele tagatakse parem ligipääs.

Samas rõhutab Euroopa Komisjon, et kogu Euroopa Liidu poolt pakutav humanitaarabi põhineb rahvusvahelistel põhimõtetel ning EL annab humanitaarabi nii inimtekkeliste kui ka looduskatastroofides enim kannatavatele ohvritele. Abi suunatakse erapooletult kannatada saanud elanikele tegemata vahet nende rassil, rahvusel, usul, sool, vanusel, kodakondsusel või poliitilistel veendumustel.

Valgevene režiim on korraldanud tuhandete Lähis-Ida, Aafrika ja Afganistani inimese riiki toomise, et suunata need üle oma läänepiiri Euroopa Liidu riikidesse. Kuna Poola ja Leedu on keeldunud neid üle piiri lubamast, Valgevene võimud ei lase neid aga ka tagasi, on inimesed jäänud piirile lõksu.