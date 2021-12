Poola ja Ungari võivadki vaidluses õigusriigi üle EL-i toetustest ilma jääda

Euroopa Kohtu kohtujuristi arvamus, mis neljapäeval avaldati, ei ole Euroopa Kohtule siduv, kuid kohus üldjuhul arvestab sellega oma otsuse tegemisel. Euroopa Kohtu otsust samas küsimuses on oodata järgmise aasta alguses.

EL-i liikmesriikide liidrid saavutasid mullu detsembris kokkuleppe, mis võimaldab ühenduse ühisest eelarvest toetuste väljamaksmise siduda õigusriigi reeglite järgimisega liikmesriikides. Nii Ungari kui Poola esitasid juba märtsis selle kokkuleppe alusel koostatud regulatsiooni suhtes Euroopa Kohtusse kaebuse.

Mõlemad pöördusid kohtusse, kuna leidsid, et mehhanism, niinimetatuid õigusriigi klausel, mis takistaks neile toetuste väljamaksmist, ületab EL-i aluslepingutes sätestatud institutsioonide pädevust.

Mõlemad riigid on Euroopa Liidus formaalse uurimise all seoses kahtlustega, et nende valitsused õõnestavad kohtute ja meedia sõltumatust. Kui Euroopa Kohus regulatsiooni õiguspärasuse kinnitab ja Euroopa Komisjon uut regulatsiooni rakendama hakkab, võib see mõlemad riigid jätta ilma võimalusest saada EL-i eelarvest miljardite eurode ulatuses toetusi.