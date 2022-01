USA president lubas otsustavalt reageerida, kui Venemaa Ukrainat ründab

"USA president rõhutas USA ja Ukraina erilisi suhteid" kirjutas Zelenski sotsiaalmeediakeskkonnas Twitter: "Me rääkisime Ukraina, USA ja liitlaste ühistegevusest Euroopas rahu tagamisel, tulevaste konfliktide ärahoidmisest, Ukraina reformidest ja oligarhiast lahtisaamisest".

Ukraina piiril on ootel ligi 100 000 Vene sõdurit, hoolimata Bideni ja paljude Euroopa valitsusjuhtide hoiatustest, et Putini valitsus peab kandma tõsiseid tagajärgi, kui Venemaa Ukrainale kallale läheb. USA luure andmetel võib Venemaa Ukrainasse tungida kõige lähemal ajal.

Biden ütles reedel, pärast telefonikõnet Putiniga, et Venemaale läheb kallaletung Ukrainale kalliks maksma, pidades silmas võimalikke Venemaale kehtestatavaid uusi majandussanktsioone. Putin nimetas võimalikku uute sanktsioonide kehtestamist kolossaalseks veaks.

Venemaa on nõudnud USA-lt ja NATO-lt julgeolekutagatisi, mis sisaldavad ka lubadust Ukrainat ja Gruusiat mitte kunagi NATO-sse võtta ning NATO vägede väljaviimist Balti riikidest. Biden on Putinile mõista andnud, et USA Venemaa nõudmisi täita ei kavatse.