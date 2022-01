Oidsalu: välisministrite kohtumise sisu osas on infot vähe

Oidsalu sõnul ilmselt reedesel NATO välisministrite kohtumisel artikkel 4 arutluse alla ei tule, kuna kohtumine sisu poolest täidabki seda rolli.

"Ma ei usu, et see reedel arutluse alla tuleb, sest mõnes mõttes reedel toimubki see, mida artikkel neli ette näeb, liikmesriigid konsulteerivad tekkinud olukorras ja ühtlustavad oma vaateid," ütles ta, lisades, et teisipäeval jõudis Urmas Reinsalu oma ettepanekuga ette Jens Stoltenbergist, kes kutsus kokku erakorralise kohtumise.

"Tõsi on, et NATO on konsensusele ehitatud organisatsioon ja selle garantiiks on artikkel, mis võimaldab ka ühel ainsal liikmesriigil – seda ei pea kõik koos tegema – küsida endale täiendavat tähelepanu juhul, kui tuntakse, et nende julgeolekuolukord on muutumas ka nende kõneluste ajal," rääkis Oidsalu.

"Kõige olulisem on ikkagi teada saada, mida järgmisel nädalal arutama hakatakse," ütles Oidsalu, lisades, et seda on praegu väga keeruline öelda.

"On ilmselge, et jälgides välisministri ja kaitseministri avaldusi, et ega neil ka täiendavat infot väga palju ei ole. Biden on viimasel paaril kuul kasutanud uljalt liitlaste usalduskrediiti, aga infot vastu palju andnud ei ole. Eesti diplomaadid peavad end reedeks korralikult välja puhkama, sest tuleb üks väga pikk nädalavahetus ja siis võib-olla saame teada, mida järgmisel nädalal arutama hakatakse," rääkis ta.

Oidsalu sõnul tuleb ka selgusele jõuda, kas Eestil üldse on mure, sest ka see pole praeguseks teada. "Praegu võib mõnele jääda petlik mulje, et lisaks vaenlastele kardame ka oma sõpru. Selliste muljete ja nende maandamisega tuleb kriisiajal tegeleda," sõnas ta.