Venemaa ja USA ei lahendanud Ukraina küsimuses erimeelsusi

Venemaa delegatsiooni juhtis asevälisminister Sergei Rjabkov, USA oma asevälisminister Wendy Sherman.

Rjabkovi sõnul olid läbirääkimised keerulised ja väga professionaalsed. Asevälisministri sõnul selgitas Venemaa üksikasjalikult oma muret, mis on seotud NATO laienemisega.

Rjabkovi sõnul ei tulnud USA seisukohad neile üllatusena. "Teatud ähvardused või hoiatused esitati. Selgitasime oma kolleegidele, et meil pole plaanis Ukrainat rünnata. Sellega seoses pole mingit põhjust karta mingit eskaleerumise stsenaariumi," ütles Rjabkov.

"Ukraina tulevase NATO-sse kuulumise välistamise küsimuses edu ei saavutatud. Tulevaste kõneluste saatus sõltub osaliselt selle teema edusammudest," ütles Rjabkov.

"Venemaa jaoks on absoluutselt kohustuslik tagada, et Ukraina ei saaks kunagi NATO liikmeks. See on Venemaa riikliku julgeoleku küsimus, "lisas Rjabkov.

Shermani sõnul olid läbirääkimised avameelsed ja otsekohesed.

"USA ei luba kellegil NATO avatud uste poliitikat sulgeda. USA tegi selle läbirääkimistel ka selgeks," ütles Sherman.

"Me ei loobu kahepoolsest koostööst suveräänsete riikidega, kes soovivad USA-ga koostööd teha. Me ei tee Ukraina kohta otsuseid ilma Ukrainata. Euroopa kohta ilma Euroopata. NATO kohta ilma NATO-ta," ütles Sherman.

Shermani sõnul USA ja Venemaa nõustusid, et tuumasõda pole võimalik võita ja seda ei tohi kunagi pidada.

"Läbirääkimised tõotavad tulla pikad ja mahukad," teatas enne läbirääkimisi Venemaa diplomaatiline esindus Genfis.

"USA kuulab ära Venemaa mured ja meie jagame enda omasid. Euroopa julgeolekut ei arutata ilma liitlasteta," ütles enne läbirääkimisi Sherman.

Umbes 100 000 Vene sõdurit on kogunenud Ukraina piiri lähedale. Venemaa eitab sissetungi plaane. Venemaa nõuab, et lääs annaks kirjaliku tagatise, et Ukrainast ei saa NATO liige.

Kolmapäeval tuleb Brüsselis kokku NATO-Vene nõukogu. USA ja Euroopa Liit on valmis kehtestama Venemaale veelgi karmimad majandussanktsioonid juhul, kui Venemaa peaks laiendama rünnakut Ukraina vastu.