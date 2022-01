Joosep Värk NATO-Vene kõnelustest: Brüsselis on tunda lääne ühtsust

ERR-i Brüsseli korrespondent Joosep Värk ütles kolmapäeval NATO ja Venemaa kõneluste kohta, et lääne ühtsus on tuntav.

Värk rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et Venemaa delegatsioon on osalenud sel nädalal kõnelustel NATO-ga väga sisuliselt, kuid ei ole esialgu osalenud järelduste tegemises.

"Nad on rääkinud kaasa. Täna neli tundi kestnud arutelu jooksul andsid nad täpse ülevaate külma sõja järgsest ajaloost ja sellest, mis nende arvates on seal kõik valesti läinud. Aga milles nad ei osale, on järeldused. Kui NATO sooviks relvastuskontrolli meetmeid ja läbipaistvust erinevatele sõjalistele õppustele, siis siin tõesti nad ei osale," selgitas ajakirjanik.

Värgi sõnul on aga kõnelustel tunda lääne ühtsust. "Seda üritatakse ka (Vladimir) Putinile edasi anda: me võime teiega koos laua taga rääkida, aga me saame aru, mis mängu te mängite; me oleme valmis selleks, et te võite Ukrainat rünnata; meie tingimused on teada, et sellised juhul tulevad tugevad majanduslikud ja poliitilised sanktsioonid. Ning kui Venemaa soovib, et NATO idatiival ei oleks liitlaste sõjaväelasi, siis selle sammuga tuleks hoopis vastupidine tulemus ning sõjaväelasi ja sõjatehnikat tuleks sinna veelgi rohkem. Nii et selle nädala jooksul on positsioonid selgeks saanud ja tuleb oodata, milline Putini otsus saab olema," rääkis Värk.