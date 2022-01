Kohtuotsus Tootsi tuulepargi kohta lükkus edasi teadmata tulevikku

Eesti Energia pöördus täpselt aasta aega tagasi halduskohtusse, et vaidlustada Eleringi otsus mitte anda Tootsi tuulepargile toetust niinimetatud vana skeemi järgi, mille põhjal saavad enne 2017. aastat rajatud tuulepargid 12 aasta jooksul turuhinnale lisaks toetust 53,7 eurot megavatt-tunnist, mille maksavad kinni tarbijad.

Tallinna halduskohtust öeldi ERR-ile, et kohus tühistas Eesti Energiale kuuluva Tootsi Windparki kohtuasjas otsuse kuulutamise aja ning uuendas menetlust, küsides pooltelt seisukohti kohtuasja peatamise kohta. Peatamise põhjus on halduskohtu pöördumine Euroopa Kohtu poole.

Eesti Energial ja Eleringil on menetluse peatamise kohta seisukohtade avaldamiseks aega 28. jaanuarini, mil halduskohus teeb otsuse, kas menetlus peatada või mitte.

Euroopa Kohtu poole pöördus Tallinna halduskohus juba 5. jaanuaril ning seda ühe teise, kuigi sama sisuga kohtuasja tõttu. Nimelt on analoogne vaidlus Tallinna halduskohtus käimas ka Est Wind Power OÜ ja Eleringi vahel. Kohus otsustas lisaks Euroopa Kohtu poole pöördumisele kohtumenetluse selles asjas peatada.

Lisaks on halduskohtus käimas veel kaks samasisulist vaidlust, kus samuti üheks osapooleks Elering. Nimelt on Eleringi 2020 oktoobris tehtud otsuse kohtusse kaevanud OÜ Adepte Group (menetlus samuti peatatud kuni Euroopa Kohtu lahendi jõustumiseni) ning Eleringi vastu on kohtusse läinud ka Warmeston OÜ (menetlust sarnaselt Tootsi tuulepargi asjaga veel peatatud pole).

Eleringist öeldi ERR-ile, et sarnaselt Eesti Energiaga peetavale vaidlusele on ka ülejäänud kolme vaidluse sisuks taastuvenergia toetuse maksmine, täpsemalt nende maksmisest keeldumine.

Aastaid veninud vaidlus jätkub

Tallinna halduskohus soovib Euroopa Kohtult eelotsust kaheksas küsimuses, kõigi puhul on tegu juriidilis-tehniliste üksikasjadega, näiteks soovitakse teada, kuidas tõlgendada "tööde alustamise" alternatiivi "investeeringutega seotud ehitustöödega alustamine" ning sooviti täpsustust Euroopa Liidu riigiabi reeglite kohta.

Toetuse maksmise üle otsustav Elering leidis Eesti Energiale toetuse maksmisest keeldudes, et Tootsi tuulepark ei olnud 2016. aasta lõpuks veel täitnud toetuse saamise tingimusi.

"Eesti Energia ei olnud alustanud Tootsi tuulepargi investeerimisprojekti puudutavate ehitustöödega elektrituruseaduse mõttes, võtnud endale kindlat kohustust tellida seadmeid tootmisseadme rajamiseks ega võtnud mis tahes muud kohustust, mis muudaks Tootsi tuulepargi investeerimisprojekti pöördumatuks. Samuti puudus Eesti Energial Tootsi tuulepargi investeerimisprojekti teostamiseks maakasutusõigus," ütles Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster mullu jaanuaris ERR-ile.

Köster ütles, et Elering tunneb et kindlalt, ja et on teinud õige otsuse. "Varem on suured tuulepargid saanud otsuse toetuse saamise osas siis, kui park on valmis ehitatud. Tootsi puhul on tegu esimese korraga, kus suure pargi arendaja küsis otsust valmis ehitamata tuulepargi kohta," lausus ta.

Tootsi tuulepargi kinnistu ja ehitusõiguse üle on aastaid kestnud kohtuvaidlused, mis on takistanud projekti elluviimist.

Peaminister Kaja Kallas ütles mullu detsembris, et ta andis suunise, et Eesti Energia ja Elering lõpetaksid Tootsi tuuleparki puudutava kohtuvaidluse, millega saaks avada tee taastuvenergia osakaalu kasvule elektrienergia tootmises.

"Mina andsin suunise, et see kohtuvaidlus tuleb lõpetada. Et kahe riigiettevõtte vahel ei ole mõtet kohtuvaidlust pidada," rääkis Kallas Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister".

Eesti Energia ostis Tootsi tuulepargi kinnistu RMK korraldatud oksjonil 2020. aasta veebruaris. Kinnistu läks maksma 51,5 miljonit eurot.

Tootsi tuulepargi kinnistu asub Vändra vallas Metsakülas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ning kaks tuulemõõdutornidele.