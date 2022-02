Linnateatri uus maja sai nurgakivi

"Tallinna Linnateater tähistab 13. veebruaril oma sünnipäeva ja mis saab olla parem kingitus, kui uue maja nurgakivi. Kui, siis ainult uus maja ise, kuid sellegi valmimiseni ei lähe enam kaua, uue maja võtmed antakse teatrile üle juba kahe aasta pärast," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Linnateatri eelkäija, Noorsooteatri majale pandi nurgakivi juba 1990. aasta suvel, kuid projekt jäi pooleli.

Linnateatri arendusprojekti käigus ehitatakse välja Laia ja Aida tänava vaheline kvartal koos Põrgulava laiendusega. Muinsuskaitse nõudeid arvestades rajatakse teatrile kaks uut hoonet ja rekonstrueeritakse olemasolevad, nii et kahest sisehoovist moodustub terviklik kompleks.

Uute saalide peasissepääsud tehakse Laia tänava ja Aida tänava nurgale ning ajalooline hoonestus taastatakse võimalikult suures mahus.

Tallinna Linnateatri direktor Mihkel Kübara sõnul on tegemist äärmiselt keerulise, kuid huvitava ehitusega. "See ei ole tavapärane teatrimaja renoveerimine. Kogu objekt koosneb kokku 16-st eri kinnistust, ehitusega minnakse kuni üheksa meetri sügavusele vanalinna alla, arheoloogiliste väljakaevamiste jooksul on tulnud välja nii mõnedki leiud, mis nõuavad ruumiprogrammi ümber vaatamist, kogu logistika vanalinnas on omaette vaatamisväärsus," ütles ta.

Põrgulavast saab 350-kohaline teatrisaal, mis ühendab itaalia ja black box tüüpi saali ning mis on varustatud moodsaima tehnikaga. Juurde tuleb ka üks täiesti uus black box tüüpi teatrisaal.

Sisehoovi rajatakse vabaõhulava, mis võimaldab Linnateatril jätkata ka suveetendusi. Kokku lisandub kvartali väljaehitamisega teatrisse ja suvelavale kokku 620 kohta.

Nelja aasta eest korraldatud arhitektuurivõistluse 13 töö hulgast tunnistati parimaks arhitektuuribüroo Salto AB OÜ ideekavand "Paviljon", mille autorid on Maarja Kask, Ralf Lõoke, Märten Peterson ja Martin McLean.

Hooned projekteeris Salto Arhitektuuribüroo koostöös Projektipea OÜ-ga. Kvartali ehitustööd algasid teatripäeval 2021, kui toonane peanäitejuht Elmo Nüganen andis maja võtme üle Ehitus5ECO-le.

Teatri arenduse kogumaksumuseks on kavandatud üle 34 miljoni euro, vahendid tulevad nii linna- kui ka riigieelarvest.