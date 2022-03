Hodges: Vene väed on laskemoona ja sõdurite ammendumisest kümne päeva kaugusel

Vene väed pommitasid pühapäeval Ukraina rahvusvahelist rahuvalve- ja julgeolekukeskust Javorivi linnas, mis asub ligikaudu 50 kilomeetrit Lvivist edela suunal, Poola piiri lähedal.

USA endine suursaadik NATO-s ja endine eriesindaja Ukrainas Kurt Volker kommenteeris Fox Newsile, et tema hinnangul pommitas Venemaa treeningkeskust, kuna ta väed ei edene nii kiiresti nagu Moskva soovis.

"Nii et nad pöörduvad nüüd rohkem raketirünnakute ja piirkondlike rünnakute poole, rünnates ka tsiviilelanikke. See on NATO-le lähedal, aga see ei aktiveeri NATO artikkel viit, see pole NATO territooriumil ja see pole rünnak NATO vastu," rääkis Volker, lisades, et kuna rünnak Javorivis oli NATO piirile ohtlikult lähedal, peab allianss näitama, et ei tolereeri seda.

Ben Hodges ütles Fox Newsi saatele "The Faulkner Focus", et tema hinnangul ründasid Vene väed väljaõppekeskust Javorivis osaliselt näitamaks, et nad suudavad jõuda liinideni, mis toovad Poolast Ukrainasse varustust ja abi. Samas võis tema hinnangul olla Venemaa sihtmärk ka sealne logistika ülesehitus.

Hodgesi arvates ei peaks juhtunule aga ülereageerima.

"Ma arvan, et venelased on kümne päeva kaugusel kulminatsioonipunktist, mil neil ei ole enam laskemoona ega inimressurssi oma rünnaku jätkamiseks," ütles ta.