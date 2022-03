WSJ: Saudi Araabia kaalub naftaga kauplemisel Hiina jüaani aktsepteerimist

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel peab Saudi Araabia läbirääkimisi Pekingiga, et müüa osa naftast Hiinale dollarite asemel jüaanides. Saudi Araabia on suurim toornafta eksportija Aasiasse.

"Läbirääkimised Hiinaga jüaani põhjal hinnatud naftalepingute üle on kestnud juba kuus aastat. Sel aastal on need rääkimised kiirenenud, kuna saudid on muutunud rahulolematuks, mis on seotud USA julgeolekukohustustega kaitsta kuningriiki," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Saudid on vihased, kuna USA ei toeta nende sekkumist Jeemeni kodusõtta. Joe Bideni administratsioon proovib samuti jõuda Iraaniga kokkuleppele islamiriigi tuumaprogrammi suhtes. Samuti on saudid šokeeritud USA äkilisest Afganistanist lahkumisest.

Hiina ostab umbes 25 protsenti Saudi Araabia eksporditavast naftast. Kui müük toimuks jüaanides, parandaks see Hiina valuuta rahvusvahelist positsiooni.

Suurem osa globaalsest naftamüügist toimub dollarites. Saudid on alates 1974. aastast kaubelnud naftaga ainult dollarites. Endine president Richard Nixon sõlmis siis lepingu, mis tagas Saudi Araabia julgeoleku.

Hiina jaoks on dollarite kasutamine muutunud ohtlikuks. USA sanktsioonid räsivad nii Iraani kui Venemaa majandust.

"Dünaamika on muutunud. USA suhted saudidega on muutunud. Hiina on maailma suurim toornafta importija. Nad pakuvad kuningriigile palju tulusaid stiimuleid," ütles kõnelustega kursis olev Saudi Araabia ametnik.

USA kõrge ametniku sõnul on siiski väga ebatõenäoline, et Riyadh hakkab naftaga kauplemise aktsepteerima Hiina jüaani.

Saudi Araabia valuuta on seotud dollariga. Naftamüügi kokkuleppimine vähem stabiilses valuutas võib kahjustada Saudi Araabia majandust.