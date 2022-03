Prantsuse energiahiid lõpetab Vene nafta ostmise

"Arvestades halvenevat olukorda Ukrainas ja alternatiivsete tarneallikate olemasolu Euroopale, on TotalEnergies ühepoolselt otsustanud, et ei sõlmi või uuenda ühtki lepingut Vene nafta ja naftatoodete ostmiseks, et lõpetada Vene nafta või naftatoodete täielik ostmine nii kiiresti kui võimalik ja hiljemalt 2022. aasta lõpuks," seisis ettevõtte teates.

TotalEnergie lisas samas, et jätkab Venemaalt maagaasi ostmist.

"Erinevalt naftatarnetest näib, et Euroopa gaasilogistika võimsuste tõttu on keeruline järgmise kahe-kolme aasta jooksul Venemaa gaasita toime tulla ilma, et see mõjutaks kontinendi energiavarustust," seisis teates.

Ettevõtte sõnul saab ta naftasaadusi mujalt, näiteks diislikütust Saudi Araabias asuvast Satorpi rafineerimistehasest.

TotalEnergies'i Venemaa nafta lepingud moodustasid Euroopa Liidu Vene diisliimpordist 2021. aastal 12 protsenti.

TotalEnergies selgitas pressiteates, et ettevõttel ei ole Venemaal ühtki nafta- või maagaasivälja või veeldatud maagaasi hoidlat ning liigub järk-järgult oma tegevuste lõpetamise poole Venemaal. TotalEnergie on erinevate Venemaa nafta- ja gaasifirmade vähemusaktsionär ning 11 seal töötavatest inimestest kolm jäävad riiki edasi.

TotalEnergies lõpetab ka Siberis asuva Arctic LNG 2 projekti rahastamise ning peatab Venemaal ka oma äritegevuse akude ja määrdeainete valdkonnas.