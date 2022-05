Helme: prokuratuuril ei tohiks olla võimalust otsustada meediasisu üle

Helme rääkis ERR-ile, et praegu on kujunenud olukord, kus prokuratuur on võtnud endale üksi võimaluse meediapilti mõjutada.

"Me kõik teame, et prokuratuur ise lekitab üsna valimatult," ütles Helme.

"See rikub tavaliselt kas kahtlustatavate või süüdistatavate õigust. Ise lekitab kui see neile meeldib, poliitilistes või mingites muudes oludes, nii et silm ka ei pilgu. Me teame ka, et ajakirjandus rahumeeli võtab seda leket vastu. Ajakirjandus on seda alailma teinud, nii et neil on praegu kerge hämming, et mis siis nüüd seekord viga," rääkis Helme.

Helme hinnangul võiks olla selge reegel, et kui kohtumenetluse materjalid ei ole avalikuks tulnud, ei leki need ka õiguskaitseorganitest meediasse.

"Süütuse presumptsioon eeldab seda, et sa saad kõigepealt enda süüdistusega või kahtlustusega tutvuda, sa tead, milles sind süüdistatakse, kes sind süüdistab. Sa ei pea lehest lugema seda, et sa oled kuriteos kahtlustatav," ütles Helme.

Samas võiks kahtlustuse või süüdistuse saanutel jääda võimalus oma olukorrast avalikkuses rääkida, lisas Helme.

"Inimene, kelle pea on juriidilise paku peal, tal peab olema kõik võimalused ennast kaitsta. Lõppkokkuvõttes on tema nahk turul. Kui sulle tuleb riik ikkagi kogu oma raskusega järgi, siis ma ei näe, et miks peaks sellelt inimeselt võtma ära võimaluse ennast kaitsta ka avalikkuses, väljaspool kohtusaali. Me teame, et inimene võib jääda süütuks kohtusaalis, aga avalikkuse arvamuse silmas on ta ikkagi süüdi," ütles Helme.

"Ma lugesin [juhtiva riigiprokuröri Taavi] Perni kommentaare. Piinlik on lugeda. Pern on ise üks usinamaid manipulaatoreid nende materjalidega eluaeg olnud. Nüüd siin võtta õhku täis ennast ja rääkida, kuidas nad kaitsevad protsessi ennast või protsessi usaldusväärsust - Pern peaks viimane inimene olema, kes sel teemal sõna võtab," märkis Helme.

Seadust tuleks muuta

Kui Eesti Ekspressi ja lehe ajakirjanike trahvimine Swedbanki rahapesust kirjutamise eest peaks järgnevates vaidlustes jõusse jääma, tuleks Helme hinnangul seadust muuta.

"Sellist õigust prokuratuurile kindlasti ei jätaks," ütles Helme. "Prokuratuur on juba pikka aega tegelenud varjamatult manipuleerimisega: avaliku arvamuse manipuleerimisega, õigusemõistmise manipuleerimisega. Mul ei ole mitte mingit usaldust nende vastu."

"See ei ole ainult üks asi. Meil on juba pikemat aega Euroopa liidus rikkumismenetlus, selles osas, kuidas prokuratuur andmetega ringi käib. Pealtkuulamiste ja asjadega. Tegelikult prokuratuur kuritarvitab oma võimu väga mitmes liinis ja lihtsalt igasugune poliitiline tahe puudub, eriti väljaspool meie erakonda, selle probleemiga tegeleda," märkis Helme.

Isamaa ei ole seisukohta kujundanud

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et tema ei ole läbi lugenud meedias ilmunud kajastusi Eesti Ekspressile ja lehe ajakirjanikele tehtud trahvi osas ja seetõttu ei oska sel teemal midagi öelda.

"Mina ei ole jõudnud selle materjaliga veel tutvuda. Ma ei ole lugenud üldse seda. Mul praegu seisukoht puudub, nii kaua kui ma ei ole sellega tutvunud," ütles Seeder.

Harju maakohtu kohtunik Alari Möldre määras trahvi kahele Eesti Ekspressi ajakirjanikule, Tarmo Vahterile ja Sulev Vedlerile, selle eest, et nad avalikustasid 25. märtsi artiklis info, et Swedbanki endine juhatus on saanud kahtlustuse rahapesus. Ajakirjanikud ja kirjastaja Ekspress Meedia vaidlustasid trahviotsuse eelmisel reedel.