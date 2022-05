Parmas: kohtueelse menetluse andmeid tohib avaldada vaid prokuratuuri loal

Riigi peaprokuröri Andres Parmase sõnul ei mõjuta kohtu otsus trahvida Eesti Ekspressi ajakirjanikke oluliselt ajakirjandusvabadust. Tema sõnul kehtib säte, et kohtueelse menetluse andmeid tohib avaldada üksnes prokuratuuri loal kriminaalmenetluse seadustikus juba pea selle vastuvõtmisest alates.

Seekord jõuti tema sõnul trahvi määramiseni seetõttu, et prokuratuuri arvates oli tegemist eriti tugevalt kriminaalmenetluse huve kahjustava juhtumiga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Minu arvates on tegemist igati õiglase otsusega ja mingisugusest suukorvistamisest rääkida ei saa. See kuhu diskussioon on nüüd täna läinud, ei ole küll päris kohane," lausus Parmas.

"Ajakirjanikud saavad ka muuhulgas neid teemasid, mis puudutavad näiteks Swedbanki või Danske pangaga seotud rahapesu menetlusi täiesti vabalt kajastada. Me ei ole neile selleks mingisuguseid takistusi teinud ega saagi neid teha. Ainukene, millest me siin räägime ja mida või missugust informatsiooni ei tohi ilma prokuratuuri nõusolekuta avaldada, on kohtueelse menetluse käigus kogutud info," lisas Parmas.

Harju maakohtu kohtunik Alari Möldre määras trahvi kahele Eesti Ekspressi ajakirjanikule, Tarmo Vahterile ja Sulev Vedlerile, selle eest, et nad avalikustasid 25. märtsi artiklis info, et Swedbanki endine juhatus on saanud kahtlustuse rahapesus. Ajakirjanikud ja kirjastaja Ekspress Meedia vaidlustasid trahviotsuse eelmisel reedel.