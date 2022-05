Tartus on üürihinnad kuuga kasvanud ligi 15 protsenti

Viimaste kuudega on sõjapõgenike tõttu nii Tallinnas kui Tartus tekkinud üürikorterite defitsiit ning enamik kortereid avalikku pakkumisse ei jõuagi. Ka väiksemates asulates on üürihinnad kiiresti tõusnud.

Üsna pea peaks Tartus hakkama hoogu võtma üürikorterite broneerimise tippaeg, kui kodu hakkavad otsima linna kolivad tudengid. Ent juba praegu on Tartu üüriturg ülekuumenemas ja üürihinnad Tallinnaga samal tasemel.

"Tegelikult ongi see, et on puudu üürikorteritest. Ei ole mitte midagi saada enam. Eriti on kolmetoalistega suur kriis. Ja on järjekorrad ka juba. Päris paljud on vihased juba, et miks me ei saa seda korterit. Aga tegelikult teeb omanik valiku. Kui tal ongi kolm inimest, siis ta teeb ise enda valiku,"rääkis Tartu Arco Vara maakler Liis Kurik.

Üürihinnad on Tartu linnas viimase kuuga kasvanud ligi 15 protsenti ning kerkivad tõenäoliselt juulis ja augustis veelgi, kui on tudengikorterite otsingu tippaeg.

Turg on aktiveerunud üle Eesti, sealhulgas keskuste lähistel väiksemates asulates. Näiteks Elva ja Nõo üürihinnad on jõudsalt Tartu linna omadele järele jõudmas.

"Kui võtta paari aasta tagused ajad, kus renoveeritud kortermaja kahetoaline korter oli suurusjärgus 250 eurot, siis täna võib julgelt öelda 350 eurot. Kui räägime uutest majadest, mida ka vaikselt kerkima hakkab, siis seal liiguvad ikkagi kahetoaliste üürikorterid juba üle 400," selgitas Elva ja Nõo piirkonna maakler Janar Saviir.

Et nõudlus aina kasvab, kerkib Tartu linna piirile uuselamurajoone juurde. Linnast 15 minuti kaugusel Nõo alevikus on esimesed uued majad alles ehitamisel, kuigi nõudlust jaguks juba ammu palju rohkemaks.

"Tartu linn minu mõistes pressitakse väga täis juba. Ja meil on siin õhku ja ruumi oluliselt rohkem, aga on vaja kedagi, kes oleks valmis arendama. Päris palju tulevad pangad lõpuks mängu. Kui pangad ei finantseeri väikeasulates, siis leida arendajaid, kellel on omal nii palju raha taskus, et tulla väikekohta suuri maju ehitama, seda lootust ei ole," rääkis Saviir.