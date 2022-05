Tallinnas on keeruline sobivat eluaset leida, kuid kiireid lahendusi pole

Pealinnas on tekkinud elamispindade defitsiit ning nii Ukraina sõjapõgenikel kui ka teistel otsijatel on raskusi Tallinnas sobiva eluaseme leidmisega. Kiireid lahendusi linn, riik ja erasektor ei näe, sest uute hoonete ehitamiseks on tarneraskuste tõttu erakordselt halb aeg.

Harkivis elanud Julia põgenes koos pojaga sõja eest Eestisse. Ta leidis Tallinnas sobiva töö ning kuna esialgu leitud elamispinnalt tuleb välja kolida, otsib nüüd pealinnas uut elukohta. Julia ütles "Aktuaalsele kaamerale", et pakkumisi on, kuid korraga tuleks maksta temale ülejõu käiv summa.

"Väga keeruline on leida korterit. Turul on olemas elamispinnad, aga üürida neid on võimatu, sest kirjas on üks hind, näiteks 450 või 300 eurot. Aga ukrainlaste jaoks on seda üürida võimatu, sest lisaks sa pead maksma kahe kuu eest ja maakleritasu. Kui meil olidki mingid varud, siis need kulusid söögi peale. Aga elamispinna jaoks meil rohkem kui 1000 eurot kindlasti ei ole," rääkis Julia.

Pealinnas sobiva elamispinna leidmine on peavalu sõjapõgenike kõrval teistelegi otsijatele, sest pindu on vähe ning üürihinnad aina kerkivad.

Erasektor kannatab tarneraskuste tõttu materjalinappuse käes. Nii on pandud pausile käimasolevaid projekte ning uusi alustada on veel keerulisem. Nii linna kui ka riigi esindaja on nõus, et probleem on, kuid kiireid lahendusi kellelgi pakkuda pole.

"Lihtsalt see tsükkel alates otsusest, et me nüüd hakkame midagi ehitama, kuni võtmete kätteandmiseni on niivõrd pikk, et seda hetkeprobleemi lahendada ei olegi muudmoodi võimalik, kui vaid turult kokku osta. Aga see tekitab jällegi inflatsioonisurve ja hindade veel suurema kasvu, mis päeva lõpuks on vastupidine efekt," rääkis Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

Ühe lahendusena, mis vajab siiski poliitilist otsust, näeb majandusministeerium üürielamute rajamiseks investeeringutoetuse jätkamist. Seni pandi sellega algus 21 üürimaja ehitusele 19 omavalitsuses.

"See oli küll mitme omavalitsuse jaoks edulugu, on praegugi edulugu. Ja sellist näidet võiks muidugi korrata. Aga see sõltub lõpuks poliitilistest otsustest," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Ivo Jaanisoo.

Tallinna elamupoliitika esimene prioriteet on sotsiaalkorterid. Võimalik on, et Mustamäele ja Põhja-Tallinnasse rajatakse suurusjärgus 140 uut korterit, kuid ka nende ehitus ei ole veel otsustatud.

"Kui nüüd öelda otse, siis ehitamiseks on täna kõige valem aeg üldse, miks ka tegelikult erasektor praegu ei ehita," sõnas Novikov.