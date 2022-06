Tallinn saab uued trammid oodatust paarikümne miljoni võrra odavamalt

Tallinn teatas aprillis, et kolm aastat eri põhjustel veninud uute trammide ost jõudis oodatud tähiseni, kui lõpuks leiti mitmenda hankega uute trammide valimistaja. Hanke võitnud Poola ettevõte Pesa valmistab Tallinnale 23 uut trammi, hanke hind on 52 miljonit eurot.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov ütles ERR-ile, et selline hind oli Tallinnale mõningane üllatus, sest prognoositi kõrgemat hinda.

"Planeerisime lähtuvalt nii turu-uuringust kui ka varasemast kogemusest, et trammide maksumus on kokku 71 miljonit eurot. Kui saime hanke kätte, siis avastasime üllatusega, et miski võib minna praegu ka odavamaks ja võitja Pesa pakkus trammide eest miljonit eurot," lausus Novikov.

Turu-uuring pakkus ühe trammi hinnaks kolm miljonit eurot, lisas ta.

Madalam hind tähendab ka seda, et kui hange oli kaheksa trammi ostmiseks optsiooniga veel 15 trammile, siis nüüd ostab Tallinn kõik 23 trammi korraga välja. Trammid peaks Tallinn kätte saama 2024. ja 2025. aastal.

Novikovi sõnul ei tähenda madalam hind, et uued trammid tuleksid kuidagi ebakvaliteetsemad. "Need peaksid vastama kõigile nõuetele, mis on kaasaegsetel trammidel. Meie (Tallinna Linnatranspordi AS-i – toim.) spetsialistid käivad üksipulgi läbi kõik detailid," ütles ta.

Novikov märkis, et tegelikult on Tallinnale trammide valmistamine siinse erineva rööpmelaiuse tõttu hoopis ettevõttele "mõnevõrra rätsepatöö". Nimelt on Tallinnas rööpmelaiuseks 1067 millimeetrit, Lääne-Euroopas on enamjaolt standard 1435 millimeetrit.

Novikovi sõnul ei tähenda odavam hange, et Tallinnale jääks paarkümmend miljonit eurot lisaraha, sest tegu oli perspektiivse välisrahastusega. Tallinn ostab trammid nüüd oma raha eest ning juba sel aastal peaks tehtama esimene sissemakse, ütles abilinnapea.

Hanke võitnud Pesa pakub Tallinnale trammi, mille mudel on Pesa Twist. Trammid on 28,6 meetrit pikad ja viie uksega. Neis on 65 istekohta ja need mahutavad kokku 300 reisijat. Uute trammide salong on suures ulatuses madala põhjaga.

Tallinn kuulutas uute trammide hanke välja juba 2018. aasta detsembris. Siis tuli pool aastat hiljem hange tulemuseta lõppenuks kuulutada, sest ühtki tingimustele vastavat pakkumust ei esitatud.

Tallinna Linnatranspordil on praegu 64 trammi.