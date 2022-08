Kõlvart Novikovist: poliitikast lahkujat ei tohiks stigmatiseerida

Abilinnapea kohalt ja poliitikast Tallinna Linnatranspordi (TLT) juhatusse siirduv Andrei Novikov valiti ametisse poliitiliselt erapooletu konkursiga ja sotsiaaldemokraatide kriitika, et seda ei kooskõlastatud nendega, on seetõttu asjakohatu, ütles ERR-ile Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Kõlvarti sõnul andis Novikov talle varem teada, et kavatseb TLT juhatuse liikme konkursil osaleda ning tema omakorda Novikovile, et valituks osutumisel tuleb tal poliitikast lahkuda.

"Ma ütlesin, et kui osutud valituks, siis tähendab see, et poliitiline karjäär sellega lõppeb. Igal inimesel on võimalik konkursil osaleda, aga tuleb lähtuda sellest, et mõnda tegevust ei saa omavahel kokku panna," lausus Kõlvart.

Kõlvart sõnul oli Novikov öelnud, et oli varemgi mõelnud sellele, et tahaks end proovile panna mittepoliitilisel ametikohal. "Kuna ta on transpordivaldkonna abilinnapea, siis pakkus see valdkond huvi ja kompetents ja kogemus tekkisid ka aastate jooksul. Kui eelmine juhatuse esimees (Deniss Boroditš) pidi ära minema, siis pidi ta väga palju TLT asjadega tegelema ja sellest tekkis ka sisuline huvi selle ettevõtte osas," ütles linnapea.

Kõlvarti sõnul kavatseb ta vastavalt Novikovi soovile ta abilinnapea kohalt vabastada ja see peaks juhtuma võimalikult ruttu, tõenäoliselt järgmisel nädalal. Kindlat kandidaati uueks abilinnapeaks veel pole, kuid eesmärk on augusti jooksul abilinnapea koht täita, ütles Kõlvart.

Novikovi liikumist TLT juhatusse on valjult kritiseerinud Keskerakonna koalitsioonipartner sotsiaaldemokraadid. Tallinna linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski sõnul ei kooskõlastanud Keskerakond Novikovi valimist TLT juhatuse liikmeks ning Keskerakonnalt oodatakse selgitusi. Ossinovski hinnangul oli tegu koalitsioonikultuuri jämeda rikkumisega.

Kõlvarti sõnul räägitakse asjad sotsidega kindlasti selgeks, kuid tema hinnangul on Ossinovski olukorda valesti hinnanud ning mingit kooskõlastamist ei tohikski olla, sest tegu pole poliitilise ametiga.

"Mulle tundub, et suuremas plaanis on asi vastupidi – me oleme omavahel (sotsiaaldemokraatidega) ju kokku leppinud, et üheks eesmärgiks on linnaettevõtete niinimetatud depolitiseerimine ja see peaks tähendama, et juhtide valik ei saa olla erakonna või erakondade otsus või koalitsiooni otsus. Kui kellelgi on soov kandideerida, siis seda ei saa teha poliitiliste, vaid üldiste tingimuste alusel. Poliitikud ei saa seda omavahel otsustada, see läheks ju üldpõhimõtetega vastuollu," lausus Kõlvart.

Linnapea lisas, et samamoodi oleks Novikovi kandidatuuri üle arutamine rikkunud konkursi tingimusi.

"Ma arvan, et see, et üks inimene soovib poliitikast ära minna ja teises sektoris töötada, on normaalne. Normaalne ei oleks stigmatiseerida selle eest, et ta töötas poliitilisel ametikohal ja nüüd ei saa töötada mingil teisel ametikohal. Sel juhul on tulevikus raske motiveerida eksperte ja spetsialiste poliitikasse tulema, kui peale seda on kuidagi piiratud teistel positsioonidel töötamine või konkureerimine," ütles Kõlvart.

Novikov on olnud Tallinna abilinnapea 2017. aastast, seni kuulus ta ka TLT nõukogusse.

Tallinn lõpetas tänavu mais TLT juhatuse liikmete Deniss Boroditši ja Otto Popeliga lepingu, kuna nii Boroditš kui ka Popel olid linna raha eest käinud mitmetel koolitustel, mille eest tasus maksumaksja. Nendega sõlmitud lepingu allkirjastas seejuures Novikov.

Novikov alustab tööd TLT juhatuses augustis.