Enamus Eesti eurosaadikuid hoidus Pentus-Rosimannuse suhtes seisukohta võtmast

"Ma ei tea sellest teemast ja ma ei soovi seda kommenteerida," ütles europarlamendi suurima, Euroopa Rahvapartei (EPP) saadikurühma (177 liiget) liige Riho Terras, kelle koduerakond Isamaa kritiseeris teravalt praeguse rahandusministri valimist euroametisse.

"Mul ei ole selle teema kohta midagi öelda," kirjutas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige Marina Kaljurand ERR-ile. Sotsiaaldemokraatidest valitsuse liikmed hääletasid Pentus-Rosimannuse Euroopa Kontrollikotta esitamise poolt. Teise eestlasest europarlamendi sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni (145 saadikut) liikme Sven Mikseriga ERR-il kontakteeruda ei õnnestunud.

Pentus-Rosimannusega samasse europarlamendi saadikurühma kuuluv Yana Toom Keskerakonnast ütles ERR-ile, et see teema on tema jaoks kauge, ta ei tea sellest ning ei taha seda kommenteerida. Reformierakond ja Keskerakond on mõlemad Euroopa Parlamendi liberaalide saadikurühma Renew Europe (Uuenev Euroopa) liikmed (101 saadikut), kuid Keskerakond on Eestis opositsioonis.

Reformierakondlaste Andrus Ansipi ja Urmas Paeti seisukohta ERR ei küsinud.

Küll aga oli jõuliselt Pentus-Rosimannuse vastu europarlamendi suuruselt viienda, 65-liikmelise Identiteedi ja Demokraatia fraktsiooni liige Jaak Madison Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast (EKRE). "Mina teda ei toeta ja ma arvan, et kui mina ei toeta, siis ka meie poliitgrupp Euroopa Parlamendis ei toeta Pentus-Rosimannuse kandidatuuri," ütles Madison. "Ma ei näe ühtegi erilist plussi, mida tooks Keit Pentus-Rosimannus Euroopa Kontrollikojas Eesti riigile. Minu jaoks on tegemist puhtalt poliitilise broilerlusega või kuldse käepigistusega selle eest, et ta on olnud seotud viimase 20 aasta jooksul kõikide rahastamisskeemidega, mis puudutavad Reformierakonda. Ja lisaks sellele on tegemist täieliku Euroopa Liidu globalistiga, mis läheb puhtalt ka minu maailmavaatega täiesti vastuollu," lisas Madison.

Ta rääkis ka sellest, et nii nagu tema käest küsitakse Eesti esindaja kohta tema saadikurühmas, toimub see ka teistes fraktsioonides ning see võib määrata kandidaadi kuulamise tulemuse Euroopa Parlamendis. "Eks samamoodi tehakse ka EPP-s, mis on suurim poliitgrupp ja kus on Riho Terras. Ma kipun arvama, et EPP-l ei ole väga palju põhjust toetada Keit Pentus-Rosimannust," rääkis Madison. "Samal ajal on Pentus-Rosimannuse enda poliitgrupis liikmeks nii Reformierakonna saadikud kui Keskerakonnast Yana Toom. Ma arvan, et Yana Toomil ei ole põhjust Pentus-Rosimannust toetada," arutles ta.

"Aga samal ajal sotsialistid toetavad, kuna sotsid on ka Eestis koalitsioonis ja kindlasti ma arvan, et Kaljurand ja Mikser soovitavad toetada Pentus-Rosimannust. Nii et ma arvan, see võib minna päris piiripealselt, et kas ta üldse lähebki läbi," tõdes EKRE poliitik.

Euroopa Parlamendis on 705 liiget.

Isamaa erakonna liikme Juhan Partsi ametiaeg Euroopa kontrollikojas lõppeb 31. detsembril.

Valitsus otsustas neljapäeval, et esitab Euroopa Kontrollikoja liikmekandidaadiks praeguse rahandusministri Pentus-Rosimannuse. Valitsuserakondadest ei toetanud tema kandidatuuri Isamaa ministrid.

Euroopa Parlamendist ei osatud veel öelda täpselt, millal Eesti kandidaadi kuulamine ja hääletus võiksid toimuda.