Pentus-Rosimannuse teekond kontrollikoja liikmeks pole veel täpselt paigas

Valitsus otsustas neljapäeval, et esitab Euroopa Kontrollikoja liikmekandidaadiks reformierakondlasest rahandusministri Pentus-Rosimannuse.

Kuigi rahandusministri asendajana valitsuses Pentus-Rosimannuse nime välja käinud maaeluminister Urmas Kruuse (samuti Reformierakond) ütles samal päeval ERR-ile antud intervjuus, et "selle kandidaadiga venitamine oli jõudnud juba päris piinlikku faasi", siis ei teadnud Eestis reede seisuga ükski ametkond, millal hakkavad Euroopa Parlamendis Eesti kandidaadi kuulamised.

Euroopa Parlamendi Eesti esindusest selgitati, mismoodi protseduur välja näeb: kui kandidaat on ametlikult esitatud, siis kutsutakse ta Euroopa Parlamendi eelarvekontrolli komisjoni (CONT) kuulamisele; komisjon esitab oma arvamuse, mis tähendab kandidaadile heakskiidu andmist või mitte. Seejärel hääletab Euroopa Parlamendi täiskogu kahe kuu jooksul kandidaadi sobilikkuse üle.

Kuivõrd CONT pole veel paika pannud, millal kuulamine toimub, ei teata ka Eestis, millal Pentus-Rosimannus peab komisjoni ette astuma.

CONT-i esimene istung toimub 29. septembril ning on see on esimene võimalik kuupäev, mil kuulamine võib toimuda.

Täpsemat infot Euroopa Parlamendi Eesti esindusest ei olnud reedel ka ei riigikantseleil, riigikontrollil ega rahandusministeeriumil.

Pentus-Rosimannus juhib praegu rahandusministrina järgmise aasta riigieelarve ning riigi eelarvestrateegia koostamist ning praeguse seisuga peaks ta selle töö enne kandidatuurile pühendumist lõpule viima.

Riigikontrollist öeldi ERR-ile, et riigikontrolli roll antud küsimuses piirdub sellega, et vabariigi valitsuse seaduse järgi tutvub valitsus Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadi esitamisel eelnevalt riigikontrolöri arvamusega. "Järgnev protsess kulgeb vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele ja selles osas peaks vajalik kompetents olema riigikantseleil," märgiti riigikontrollist.

Riigikantseleist kinnitati üle Eesti-sisese protseduuri ajaline järjestus, kuid mis ja millal Euroopas kandidaadiga juhtuma hakkab, polnud ka kantseleile täpselt teada.

Eesti praeguse esindaja Juhan Partsi volitused Euroopa Kontrollikoja liikmena lõppevad koos käesoleva aastaga.

Riigikantselei: kandidaadi valimisel seadust ei rikutud

Küll kinnitati riigikantseleist, et protseduuriliselt ja formaalselt oli neljapäeval valitsuses toimunu korrektne. Teatavasti ei toetanud üks valitsuserakond, Isamaa, Pentus-Rosimannuse kandidatuuri, väites, et otsus tehti kiirustades, koalitsioonis piisavalt konsulteerimata ning sobivamaid kandidaate otsimata. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles neljapäeval ERR-ile, et tema teada ei olnud valitsuse istungil riigikontrolöri, nagu seadus ette näeb, ning et riigikontrolöri seisukoht võeti "möödaminnes telefoni teel".

Riigikantseleist öeldi ERR-ile aga, et riigikontrolör Janar Holm esitas oma arvamuse kirjalikult ja väljendas oma toetust Pentus-Rosimannuse kandidatuuri kohta valitsuse kabinetinõupidamisel suuliselt.

Samuti ei rikutud riigikantselei hinnangul mingeid reegleid sellega, et praeguse rahandusministri esitas valitsusele kandidaadiks rahandusministri asendaja (Kruuse).

Riigikantseleist öeldi, et korruptsioonivastase seaduse järgi ei ole tegu toimingupiirangu rikkumisega, sest formaalselt esitas selle teema istungile asendusminister, mitte rahandusminister ise. Samuti ei olnud tegu ametiseisundi korruptiivse kasutamisega ehk ebavõrdse või põhjendamatu eelise tekitamisega ametiisikule, sest seadus ei näe ette kontrollikoja liikmekandidaadi leidmiseks avalikku konkurssi. Seadus näeb ette, et "riik pakub oma kandidaadi valitsuse otsusega ja riigikontrolör hindab sobivust – seda protsessi järgitigi," öeldi riigikantseleist.