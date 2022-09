Pentus-Rosimannus kontrollikotta minekust: oli poliitiline kokkulepe

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus, kelle valitsus nimetas Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadiks, ütles et tegemist oli erakondade esimeeste vahelise poliitilise kokkuleppega, mis on Eestis tavapärane.

"Eesti poliitilises süsteemis on nii, et nii nagu kontrollikoja kandidaadid lepivad kokku, otsustavad ja valivad erakonna esimehed. Ka muud kaalukad ametipositsioonid. See on poliitiline valik ja seda teevad erakondade esimehed," ütles Keit Pentus-Rosimannus.

"Minule ettepaneku ja valiku, kes võiks olla Eesti-poolne kontrollikoja kandidaat tegi erakonna esimees Kaja Kallas," lisas Pentus-Rosimannus. "Kas ja kellega erakonna esimees veel kõneles, mul selle kohta informatsioon ausalt öeldes on puudulik."

Kui kaua on kontrollikoja liikmekandidaati otsitud, Pentus-Rosimannus ütles, et ta öelda ei oska. "See on protsess, mis erakondade esimeeste vahel käib. Kui kaua täpselt on erakondade esimehed omavahelisi arutelusid pidanud, see on asi, mida teevad erakondade esimehed omavahel. Küllap on erinevaid nimesid erakondade esimeeste vahel läbi käinud mitmeid," rääkis Pentus-Rosimannus.

Küsimusele, kas Pentus-Rosimannus oli teadlik, et temast saab kontrollikoja uus liige, vastas ta jaatavalt. "Ei ole võimalik selja taga ühtegi kandidaati esitada ja kui erakonna esimees sellise ettepaneku teeb, tuleb seda kõigepealt kaaluda. Seda, et tõepoolest minu kandidatuur esitatakse, et valitsus, ilma minu osaluseta, seda arutama ja otsustama asub, see oli kindlasti üsna värske teadmine," märkis ta.

Pentus-Rosimannus ütles, et kogu kontrollikoja liikmekandidaadi leidmise teema on sisepoliitilise vaidluse küsimus. "See on puhas sisepoliitiline võitlus, mis käivitunud on. Isamaasse kuuluv justiitsminister arusaadavalt oma erakonnakaaslase huvide eest kontrollikojas jätkata kõiki vahendeid kasutades proovib seista," rääkis rahandusminister.

Valitsus otsustas möödunud nädala neljapäeval sotsiaaldemokraatide ja reformierakondlaste häältega määrata Euroopa Kontrollikoja liikmekandidaadiks. Otsuse kritiseerimisega tegi otsa lahti koalitsioonipartner Isamaa liikmed, kelle parteikaaslane Juhan Parts on praegu kontrollikoja liige vähemalt aasta lõpuni.

Kriitika Pentus-Rosimannuse määramise suhtes keskendub suures osas murele, et kontrollikoja liikmekandidaadi peab esitama rahandusminister ja kuigi Prahas viibinud Pentus-Rosimannuse asemel esitas tema kandidatuuri rahandusministrit asendanud maaeluminister Urmas Kruuse, ei pruugi selline tegevuskäik korrektne olla.