Välisministeerium: Eesti ei toeta ühehäälsuse reegli kaotamist EL-is

"Eesti ei toeta ühehäälsuse nõude kaotamist, sest peame oluliseks ühtsust ja ühel häälel kõnelemist EL-i välis- ja julgeolekupoliitikat puudutavates küsimustes," ütles välisministeeriumi meedianõunik Kerstin Meresma ERR-ile.

Muude teemade seas on Meresma sõnul päevakorras Euroopa tuleviku konverentsi järeltegevused. "Arutelud hõlmavad erinevaid ettepanekuid, mille hulgas on ka ühehäälsuse nõude kaotamine näiteks välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes," lausus ta.

"Täpsustan, et sel Üldasjade Nõukogul ei võeta vastu otsuseid ühehäälsuselt kvalifitseeritud häälteenamusele ülemineku teemal. Aset leiavad vaid arutelud," lisas Meresma.

Veebiväljaanne Politico kirjutas, et teisipäeval kohtuvad Brüsselis EL-i liikmesriikide Euroopa asjade ministrid, kes arutavad EL-i välisasjade küsimustes ühehäälsuse reegli kaotamist. Praegu saab iga liikmesriik blokeerida Moskva-vastaste sanktsioonide kehtestamist.

Saksamaa asevälisminister Anna Lührmann ütles, et EL-i tegevust Venemaa suunal on korduvalt takistanud üks liikmesriik ning et see ei tohiks tulevikus takistuseks saada.

Lührmanni sõnul Saksamaa toetab sellise mehhanismi rakendamist. Ka Prantsusmaa, Taani, Rootsi, Holland ja Itaalia toetavad välispoliitilistes küsimustes häälteenamuse poliitika rakendamist, vahendas Politico.