Pärnus viidi lõpule koalitsioonivahetus

Sellega jõudis reedel ühtlasi lõpule septembris alanud protsess, kus Isamaa vahetas koalitsioonis välja Keskerakonna. Sellega tuli Isamaal leida kultuuri- ja haridusvaldkonna abilinnapea, varem kuulus see koht Keskerakonnale. Abilinnapeaks sai Ene Täht, kes täna oli viimast päeva ametis Lääneranna vallavanemana.

"Mõtlemist oli päris palju. Oli väga palju aspekte, kuid üks on kindlasti see valdkond: olen õppinud, olen juhtinud ja tunnen seda läbi ja lõhki. Teine asi on puhtpragmaatiline, et kodu lähedal. Haridusjuhina olen töötanud kaks ja pool aastat," ütles haridusvaldkonna abilinnapea Täht.

"Nagu ikka erakonnas, et on vaja leida koosmeel ka selles, mis suunas Pärnu haridus- ja kultuuripoliitikat juhtida. Vaagisime parimate kandidaatide vahel. Ja tõsi on ju see, et Ene on varasemalt ise olnud selles süsteemis tööl. Kindlasti me näeme, et aeg on väärtuslik ja õppimisaega ei peaks inimesele väga andma. Ta oli valmis toimetama ja viima ellu seda programmi, milles me kokku leppisime," lausus Metsoja.