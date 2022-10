Saksa sotside juht tunnistas suuri vigu Venemaa-poliitikas

ARD Tagesschau kirjutas, et Klingbeil suhtub oma partei külma sõja järgsesse Venemaa-poliitikasse karmilt. Ta leiab, et SPD poliitikat kirjeldanud põhimõte, et Euroopa julgeolek saab olla ainult koos Venemaaga, on aegunud.

"Venemaaga ühisosa otsides jätsime sageli kahe silma vahele, mis meid tegelikult lahutas. See oli viga," tunnistas Klingbeil Berliinis peetud kõnes.

Pärast külma sõja lõppu uskus SPD, et suhted Venemaaga saavad minna ainult paremaks. Klingbeil tunnistas, et selline naiivne lähenemine tõi kaasa vigu, mis nüüd valusalt kätte maksavad. Energiasõltuvuse kõrval tõi ta välja Saksa sotside maine mahamängimise Ida-Euroopa riikide ees.

Ta lisas, et suhtumises Venemaasse tuleb teha põhimõtteline muutus. Väide, et Euroopa julgeolek ja stabiilsus saab eksisteerida ainult koos Venemaaga, mitte aga Venemaa vastu, ei kehti tema sõnul enam.

"Venemaa on lahkunud ühise julgeoleku ja ühiste väärtuste süsteemist. Meie julgeolek peab toimima ilma Venemaata."

Saksa sotside neli suurt valehinnangut

Klingbeil tõi kõnes välja SPD neli valehinnangut külma sõja lõpu järgsel perioodil.

Esiteks usuti, et ajalugu kohustab mõlemat riiki teineteise ees. SPD ei mõistnud, et Venemaa president Vladimir Putin näeb asju teisiti ja kasutab ajalugu autokraatlikuks konsolideerimiseks sisemiselt ja oma suurvõimupoliitikat väliselt.

Teiseks, ka n-ö lähenemise kaudu muutumise paradigma ei töötanud. Üha tihedamad majandussidemed Venemaaga ei aidanud kaasa stabiilsemale julgeolekuolukorrale Euroopas.

Kolmandaks, Saksamaa muutis oma energiapoliitikaga end Venemaast sõltuvaks. Klingbeili sõnul ei tohi selline sõltuvus kunagi korduda.

Neljandaks ja Klingbeili sõnul mitte vähemtähtsana, Saksamaa ei arvestanud piisavalt Ida- ja Kesk-Euroopa partnerite huve. See tõi kaasa tohutu usalduse kaotuse. Ja põhjusega.

Ei mingit suhete normaliseerumist ka pikas perspektiivis

"Kindlasti on tehtud ka teisi vigu," ütles Klingbeil. Tema jaoks on oluline neile nimed anda ja neist tulevikuks õigeid õppetunde teha.

SPD juht rõhutas, et ei kujuta ette suhete normaliseerumist Venemaaga pikemas perspektiivis.

"Status quo naasmist Venemaaga enne Ukraina-vastase sõja lõppu ei ole ega t"

Aegunud parteiprogramm läheb muutmisele

SPD 2007. aastal kinnitatud ja siiani kehtivas programmis on strateegiline partnerlus Venemaaga kirjeldatud hädavajalikuna nii Saksamaa kui ka Euroopa Liidu jaoks. "Venemaa avanemine tagab rahu ja stabiilsuse meie kontinendil," öeldakse parteidokumendis.

Veel SPD 2021. aasta valimisprogrammis on lause: "Rahu Euroopas ei saa eksisteerida Venemaa vastu, vaid ainult koos Venemaaga."

Nüüd soovib SPD soovib oma välis- ja julgeolekupoliitika ümber korraldada. Seda tehakse 2023. aasta lõpus toimuval parteikongressil. Erakonna rahvusvahelise poliitika komisjon tegeleb ettepanekute läbitöötamisega.