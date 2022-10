Politoloog: Mart Helme öeldu võib mõjutada erakonna eestikeelseid valijaid

EKRE aseesimehe Mart Helme rahvusringhäälingu venekeelses intervjuus öeldu, et EKRE pole ei Venemaa ega Ukraina poolt, vaid pooldab rahu, pole meeltmööda tema erakonnakaaslastele. Politoloog Tõnis Leht leiab, et sellega võib EKRE kaotada oma eestikeelseid valijaid.

"Me leiame, et parim lahendus – see on rahuleping, kui raske see ka ei oleks mõlemale poolele – nii vähemalt ei hukku enam inimesed. Me pole Venemaa poolt või Ukraina poolt, me oleme rahu poolt," ütles Helme kolmapäeval intervjuus ERR-i venekeelsele portaalile.

Neljapäeval tunnistas Helme, et tema sõnakasutus ebaõnnestus. "Ma ei öelnud seda tegelikult erakonna nimel. Ma ütlesin seda umbmääraselt "meie". See "meie" selles mõttes ei ole erakond. Ja ma möönan, et see niisugune väljaütlemine oli ebatäpne," sõnas ta.

EKRE esimees Martin Helme ütles, et Mart Helme lause oli ebaõnnestunud ning tema et sõnum pidi väljendama hoopis muret sõja laienemise pärast Eestisse.

Politoloog Tõnis Lehe hinnangul kaotab EKRE oma eestikeelseid valijaid, kui jätkab taoliste väljaütlemistega.

"Mart Helme sõnum, et Ukraina võiks sõlmida Venemaaga võimalikult kiiresti relvarahu, tähendab ju seda, et Ukraina peaks tegema seda enda jaoks väga ebasoodsatel tingimustel. Sisuliselt leppima sellega, et ollakse kaotanud väga suuri territooriume ja lihtsalt andma siis Venemaale hingetõmbepausi ainult selleks, et Venemaa saaks uuesti jõudu koguda ja agressiooniga jätkata," kommenteeris Leht.

Ta lisas, et õigete kanalite kaudu võib sõnavõttudel olla aga toetust tõstev mõju venekeelse valija hulgas.

"Kui EKRE jätkab taoliste venekeelsele valijale suunatud sõnumite edastamist ja leiab ka need kanalid, kust vene keeles kohale jõuda, siis ma usun, et sellel võib olla täiesti reaalne EKRE toetust tõstev mõju venekeelse valija hulgas," rääkis Leht.

"Aga loomulikult seal on suured riskid mängus eestikeelsete valijate suunal. Kui EKRE jätkab selliste sõnumitega, mida ta on paisanud juba mõnda aega, siis on reaalne risk, et EKRE toetuse edasine kasv eestikeelsete valijate hulgas saab selge lae ja kui EKRE jätkab samas stiilis, siis võib hakata ka eestlastest valijate hulgas toetus langema," lisas ta.

EKRE aseesimees Jaak Madison pikaajalist mõju väljaütlemisel ei näe. "Ma arvan, et eestikeelne valija on ka arukas valija ja küllap ta aru saab, kui inimesel keel vääratab ja ütleb midagi, mida tegelikult ei mõtle," sõnas ta.

Madisoni sõnul tahtis Mart Helme väljendada seda, et on mures sõja laienemise pärast Eestisse. Madison kinnitas, et vastupidiselt Helme kommentaarile, on EKRE Ukraina poolt, kuid abi osutamisel tuleb tõmmata piir.

"Täna meil puudub igasugune kohustus või moraalne ülesanne anda viimanegi ära. Täna pigem meie ülesanne on teistele riikidele näidata kas või näpuga ja öelda, et teie olete palju vähem teinud ja te peaksite rohkem tegema," rääkis Madison.