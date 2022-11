Norstati küsitlus näitab EKRE toetuse langust ja Keskerakonna tõusu

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatav iganädalane küsitlus näitab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) toetuse kerget langust ja Keskerakonna tõusu.

Kolmapäeval avaldatud tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 32,7 protsenti, EKRE-t 25,5 protsenti, ja Keskerakonda 16 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Kui liidrikohal oleva Reformierakonna toetus viimastel nädalatel märkimisväärselt muutunud ei ole, siis olulisemad trendid on näha teisel kohal oleva EKRE ja kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetuse puhul. EKRE toetus on viimase viie nädalaga langenud 2 protsendipunkti võrra ning Keskerakonna toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 2,8 protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (8,7 protsenti), Isamaa (7,6 protsenti) ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond (6,5 protsenti).

Erakonna Eestimaa Rohelised toetus oli viimase küsitluse kohaselt 1,1 protsenti ja Parempoolsete toetus 0,8 protsenti.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 26. oktoobrist 21. novembrini ning kokku küsitleti 4003 valimisealist Eesti kodanikku.

Küsitluse maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurim grupp Reformierakonna toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/–1,98 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks SDE puhul +/–1,04 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 46,8 protsenti ja opositsioonierakondi 41,5 protsenti vastajatest.

Kui valimised peaksid toimuma täna, siis valitud riigikogus oleks Reformierakonnal 36 kohta, EKRE-l 28 kohta, Keskerakonnal 16 kohta, Eesti 200 kaheksa kohta, Isamaal seitse kohta ning sotsiaaldemokraatidel kuus kohta.