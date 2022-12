Kaja Kallas: Savisaar oli vastuoluline, kuid särava mõistusega poliitik

"Jah, Edgar Savisaar oli vastuoluline, kuid kõigest hoolimata oli ta särava mõistusega poliitik, suur isiksus ja tal on kindel koht Eesti ajaloos. Oleme tänulikud kõige eest, mida ta tegi Eesti taasiseseisvumise heaks. Aitäh, Edgar, ja head teed Sulle. Minu kaastunne lähedastele," kirjutas Kallas järelehüüdes.

Kallase sõnul on tal juba lapsepõlvest Savisaarest mitu mälestust.

"Mäletan, kuidas lapsena tantsisin rahvatantsukollektiivis "Sõleke", mis oli palutud esinema tema valimiskampaania üritustel. Ja hilisemast mäletan, kuidas Edgar Savisaar tegutses koos minu isa ning paljude teistega söakalt Eesti taasiseseisvumise nimel," ütles ta.

Kallas kirjutas, et kuigi töö poliitikas teda Savisaarega kokku ei viinud, siis ühendas neid peaministri amet.

"Meid ühendab see, et teame mõlemad omast kogemusest peaministri ameti muresid ja valusid. Kord aastas taasiseseisvumispäeva eel on ilusaks tavaks, et ametis olev peaminister kutsub kõik senised Eesti peaministrid Stenbocki majja lõunale. Sel suvel oli meie ringis ka Edgar. Arutasime omavahel kõik koos Eesti elu ja maailma sündmuste üle ning kõik nentisid, et igal peaministril on omad proovikivid, kuid kõik jääb kord selja taha," lausus Kallas.