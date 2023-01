Keskkonnakomisjoni juht: metsanduse arengukava võib jääda vastu võtmata

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Andres Metsoja (Isamaa) ütles, et metsanduse arengukava aastani 2030 vastuvõtmise tõenäosus praeguse riigikogu koosseisu poolt on 50-50. Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev aga märkis, et koalitsioon on arengukava vastuvõtmises kindlalt kokku leppinud.

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees, Isamaa fraktsiooni liige Andres Metsoja ütles teisipäeval Vikerraadio saates "Reporteritund", et üritab anda komisjoni esimehena riigikogule võimalused, et parlamendi suur saal saaks metsanduse arengukava veel menetleda. Samas ei olnud ta sugugi kindel, et riigikogu praegune koosseis selle täiesti kindlalt vastu jõuab võtta.

"Sisuliselt kõik saavad muudatusettepanekuid esitada. Nüüd ongi küsimus, et kui need muudatusettepanekud ühel hetkel komisjonile on laekunud, siis me püüame anda endast parima, et need ära menetleda, aga juba seal võib tekkida see probleem, et kui muudatusettepanekuid tuleb palju, kasvõi seesama majandusmetsa määr. Kui see on muutusena sisse tulnud varasema dokumendiga võrreldes, siis kindlasti selle üle tekib palju arutelusid," rääkis Metsoja.

"Sisuliselt on nõnda, et kas me kiidame heaks või lükkame tagasi. Me saame preambulisse anda sisse oma indikatsiooni ja arvamuse, aga kindlasti on meie võimalus kuulata ära ja need muudatusettepanekud anda valitsuse juhtrühmale tagasi läbiarutamiseks, et need oleks võimalik siis juba ilmselt uuele koosseisule lauale tuua. Tõenäosus, et see võetakse vastu on 50/50," lausus Metsoja.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles ERR-ile, et koalitsiooninõukogus on kokkulepitud, et praegune valitsuskoalitsioon pingutab selle nimel, et metsanduse arengukava veel praeguse riigikogu koosseisu ajal vastu võtta. "Plaan on see ikkagi selles koosseisus vastu võtta," ütles Võrklaev.

"Menetluslikult on võimalik nüüd Metsojal teha ka istungite vabal nädalal komisjoni istungeid, kuulamisi, kuulata osapooled ära, aga minu teadmine koalitsiooni kokkuleppest ja erakonna seisukoht tänastes oludes on see, et me võtame selle arengukava selles koosseisus vastu," lisas Võrklaev.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Eduard Odinets ütles, et peab metsanduse arengukava vastuvõtmist praeguse riigikogu koosseisu poolt väga tõenäoliseks. "Kolme töönädalaga on see täiesti teostatav ja see tahe riigikogu liikmetel on olemas," ütles Odinets.

EKRE tegi koos Keskerakonnaga teisipäeval metsanduse arengukava esimesel lugemisel tagasilükkamise ettepaneku, mis küll läbi ei läinud. "Mitte keegi ei rahul selle praeguse variandiga. See on puhas poliitiline punktivõtmine sotsist ministrile. Ja tegelikult me ei tea, mida sinna 650 leheküljelisse arengukavasse on sisse kirjutatud," kommenteeris EKRE esimees Martin Helme.

"Nii ei tehta, et meil on veel jäänud riigikogus tööd järgi kolm nädalat ja siis tullakse mingi 650-leheküljelise eelnõuga," lisas Helme.

Praeguse, ehk XIV riigikogu koosseisu viimane korraline istungipäev on 23. veebruaril.