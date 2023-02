USA kindral: F-16 lennukid ja pikamaa raketid aitaks Ukrainal sõda võita

Ameerika Ühendriikide armee kindral Christopher Gerard Cavoli kinnitas reedel kinnisel infotunnil kümmekonnale USA senaatorile ja esindajatekoja liikmele, et tema hinnangul aitaksid F-16 hävituslennukid ja pikamaaraketid Ukrainal sõda Venemaa vastu võita. Kindral Cavoli vastas jaatavalt, kui kohalolijad talt seda konkreetselt küsisid, teatas Politico.

Küsimus F-16 hävituslennukite andmise üle oli osa laiemast arutelust Müncheni julgeolekukonverentsil, mille käigus tehti ülevaade viimastest sõjalistest arengutest ning hinnati mida Ukraina relvajõud vajavad järgmiseks vastupealetungiks.

Kindral Cavoli kinnitas, et pikamaa raketid nagu ATACMS (Army Tactical Missile System) võimaldaks Ukraina vägedel rünnata kaugemal asuvaid Vene positsioone, mis ohustaks ka Vene juhtimispunkte ja logistikaliine. Politico juhtis tähelepanu, et kindrali kommentaarid läksid oma sõnastuses kaugemale kui senised USA valitsuse jutupunktid, mille kohaselt hävituslennukite saatmist kaugemas tulevikus ei välistata, kuid rõhutatakse õhukaitse tugevdamisele lähitulevikus.

Mitmed USA poliitikud toetavad F-16 lennukite saatmist

USA vabariiklasest senaator Lindsey Graham rõhutas samuti Politicole, et F-16 hävituslennukid on Ukrainale hädavajalikud. Graham süüdistas Valget Maja relvatarnete aegluses ning tõi esile, kui kaua läks aega lääneriikide päritolu tankide tarnega ning prognoosis, et sarnaselt läheb ka hävituslennukitega.

Neljapäeval saatsid USA mõlema suurpartei mitmed seadusandjad USA presidendile Joe Bidenile ühiskirja, milles nõudsid kohest F-16 hävituslennukite tarnet Ukrainale. Kirjas rõhutati, et F-16 lennukid või mõni sarnane lennukitüüp annaks Ukraina vägedele vajaliku relvaplatvormi, millega saaks alla tulistada nii Vene õhk-õhk tüüpi rakette kui ka droone.

Demokraadist senaator Mark Kelly rõhutas samuti Politicole, et ta toetab F-16 hävituslennukite andmiseks vajaliku õppeava loomist ning pilootide ja hooldusmeeskondade välja valimist, kes vajaliku õppe läbiks. Kelly on endine USA mereväe piloot ning ta kohtus Cavoli ja Ukraina riigijuhtidega Münchenis. Kelly sõnul tahavad ukrainlased F-16 lennukite abil rünnata kaugemal asuvaid Vene sihtmärke ja õhutõrjesüsteeme.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on korduvalt palunud lääneriikidelt moodsaid hävituslennukeid, rõhutades, et Ukraina piloodid on piisavalt kogenud nendega lendama. Siiani pole USA ja teised lääneriigid soostunud seda tegema, rõhutas tankide ja suurtükkide tähtsust praeguses sõja faasis.

Briti valitsus on varem lubanud alustada Ukraina pilootidele NATO standarditele vastavate lennukite õpet, kuid Suurbritannia pole kinnitanud, millal London Ukrainale need lennukid saadab. Eraldiseisvalt on Slovakkia kõnelustes Ukrainaga, et saata neile enda Nõukogude päritolu Mig-29 hävituslennukid.

USA armee kindral Christopher Cavoli on USA Euroopa vägede ülem ning Euroopas asuvate NATO liitlasvägede ülem.